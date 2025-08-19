Путин призвал поднять зарплату учителям

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить достойный и сопоставимый уровень оплаты и условий труда для учителей и преподавателей во всех регионах страны. Соответствующая телеграмма участникам и гостям Всероссийского педагогического съезда опубликована на официальном сайте Кремля.
«Конечно, во всех регионах нужно обеспечить сопоставимый, достойный уровень оплаты и условий труда учителей и преподавателей, окружить их заслуженным вниманием», — говорится в послании Владимира Путина, опубликованном на сайте. В документе также говорится, что российская педагогика всегда отличалась многогранным подходом. Путин отметил необходимость учитывать лучшие традиции дореволюционной, советской и современной школ при реализации совместных планов в сфере образования. По его мнению, это позволит эффективно решать задачи по обновлению учебных программ и подготовке квалифицированных педагогических кадров.
Глава государства подчеркнул, что форум объединил преподавателей, ученых, наставников и представителей различных организаций со всей России для обсуждения приоритетных задач в сфере образования. По его словам, авторитетный состав участников полностью соответствует целям встречи, поскольку именно образование, его доступность и качество играют ключевую роль в успешном развитии страны. Президент выразил надежду, что обмен опытом и дискуссии в рамках форума помогут выстроить современную систему образования, ориентированную на раскрытие потенциала каждого человека и формирование условий для решения ключевых задач развития России.
