Ученые заявили об опасности повышенного иммунитета от COVID

Антитела после COVID-19 оказались опасными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Антитела у переболевших коронавирусом способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. По данным ученых из Института сердца в Лос-Анджелесе, после перенесения заболевания у человека повышается уровень антител. Результаты работы опубликованы в Journal of Translational Medicine.

«Спустя несколько месяцев после того, как человек выздоровел от COVID, у него наблюдается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно. У 177 медицинских работников, перенесших болезнь до появления вакцин, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы», — сообщает издание.

Американские ученые провели исследование, согласно которому при бессимптомном либо легком перенесении коронавируса у человека увеличивается реактивность аутоантител. Именно они могут приводить к развитию аутоиммунных заболеваний. Среди них — алопеция (частичное или полное выпадение волос на голове), ревматоидный артрит, рассеянный склероз, волчанка, аутоиммунное бесплодие и так далее.

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