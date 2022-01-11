NYT: команда Байдена наняла синоптиков для войны с Россией

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По мнению журналистов, Россия не нападает на Украину, потому что там грязно Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Россия якобы отложила возможное нападение на Украину из-за относительно теплой зимы, поэтому администрация президента США Джо Байдена наняла метеорологов для изучения ситуации. Статья об этом со ссылкой на анонимные источники, близкие к администрации американского лидера, опубликована в издании The New York Times.

«Относительно мягкая зима замедлила замерзание земли, и срок, установленный для ввода своих войск на Украину, сдвинулся ближе к весне. Наземное наступление на Украину может быть отложено до февраля. Администрация Байдена привлекла метеорологов для более тщательного изучения вероятной погоды на Украине в ближайшие недели», — говорится в материале.

Причиной стало отсутствие сильных морозов, которые обычно начинаются на Украине в январе. Военные метеорологи полагают, что весенняя оттепель, которая может начаться в марте, также помешает якобы вторжению на Украину.

Ранее британский журналист Мэтью Линн в издании The Telegraph высказал теорию о том, что Россия собирается подчинить себе шесть стран Евросоюза. В этот список якобы вошли Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Польша и Словакия.

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Россия якобы отложила возможное нападение на Украину из-за относительно теплой зимы, поэтому администрация президента США Джо Байдена наняла метеорологов для изучения ситуации. Статья об этом со ссылкой на анонимные источники, близкие к администрации американского лидера, опубликована в издании The New York Times. «Относительно мягкая зима замедлила замерзание земли, и срок, установленный для ввода своих войск на Украину, сдвинулся ближе к весне. Наземное наступление на Украину может быть отложено до февраля. Администрация Байдена привлекла метеорологов для более тщательного изучения вероятной погоды на Украине в ближайшие недели», — говорится в материале. Причиной стало отсутствие сильных морозов, которые обычно начинаются на Украине в январе. Военные метеорологи полагают, что весенняя оттепель, которая может начаться в марте, также помешает якобы вторжению на Украину. Ранее британский журналист Мэтью Линн в издании The Telegraph высказал теорию о том, что Россия собирается подчинить себе шесть стран Евросоюза. В этот список якобы вошли Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Польша и Словакия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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