NYT: команда Байдена наняла синоптиков для войны с Россией

11 января 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

По мнению журналистов, Россия не нападает на Украину, потому что там грязно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия якобы отложила возможное нападение на Украину из-за относительно теплой зимы, поэтому администрация президента США Джо Байдена наняла метеорологов для изучения ситуации. Статья об этом со ссылкой на анонимные источники, близкие к администрации американского лидера, опубликована в издании The New York Times. «Относительно мягкая зима замедлила замерзание земли, и срок, установленный для ввода своих войск на Украину, сдвинулся ближе к весне. Наземное наступление на Украину может быть отложено до февраля. Администрация Байдена привлекла метеорологов для более тщательного изучения вероятной погоды на Украине в ближайшие недели», — говорится в материале. Причиной стало отсутствие сильных морозов, которые обычно начинаются на Украине в январе. Военные метеорологи полагают, что весенняя оттепель, которая может начаться в марте, также помешает якобы вторжению на Украину. Ранее британский журналист Мэтью Линн в издании The Telegraph высказал теорию о том, что Россия собирается подчинить себе шесть стран Евросоюза. В этот список якобы вошли Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Польша и Словакия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия якобы отложила возможное нападение на Украину из-за относительно теплой зимы, поэтому администрация президента США Джо Байдена наняла метеорологов для изучения ситуации. Статья об этом со ссылкой на анонимные источники, близкие к администрации американского лидера, опубликована в издании The New York Times. «Относительно мягкая зима замедлила замерзание земли, и срок, установленный для ввода своих войск на Украину, сдвинулся ближе к весне. Наземное наступление на Украину может быть отложено до февраля. Администрация Байдена привлекла метеорологов для более тщательного изучения вероятной погоды на Украине в ближайшие недели», — говорится в материале. Причиной стало отсутствие сильных морозов, которые обычно начинаются на Украине в январе. Военные метеорологи полагают, что весенняя оттепель, которая может начаться в марте, также помешает якобы вторжению на Украину. Ранее британский журналист Мэтью Линн в издании The Telegraph высказал теорию о том, что Россия собирается подчинить себе шесть стран Евросоюза. В этот список якобы вошли Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Польша и Словакия.