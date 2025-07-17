Над двенадцатью регионами России сбили более сотни беспилотников

Над регионами России сбили 122 беспилотника
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российская ПВО уничтожила 122 украинских беспилотника за ночь
Российская ПВО уничтожила 122 украинских беспилотника за ночь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы ПВО за ночь сбили 122 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили представители Минобороны.

«Силы ПВО за ночь сбили 122 украинских беспилотника над регионами России», — сообщили в МО РФ в telegram-канале. Уведомление опубликовано в telegramканале. БПЛА были уничтожены над территориями Московского региона, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Курской, Смоленской, Белгородской, Липецкой, Тульской, а также Ленинградской областями. Кроме того, беспилотники сбиты на республикой Крым.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силы ПВО за ночь сбили 122 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили представители Минобороны. «Силы ПВО за ночь сбили 122 украинских беспилотника над регионами России», — сообщили в МО РФ в telegram-канале. Уведомление опубликовано в telegramканале. БПЛА были уничтожены над территориями Московского региона, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Курской, Смоленской, Белгородской, Липецкой, Тульской, а также Ленинградской областями. Кроме того, беспилотники сбиты на республикой Крым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...