Сын пермского экс-губернатора пытается отсудить миллионы рублей

Басаргин-младший добивается в суде возврата 27 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сын пермского экс-губернатора Виктора Басаргина, предприниматель Сергей Басаргин взыскивает миллионы рублей с пермского бизнесмена-банкрота Олега Столина. Дело рассматривается в арбитражном суде Пермского края. 2 февраля суд примет решение о порядке и сроках реализации имущества Столина в пользу кредиторов, одним из которых является Басаргин-младший, указано в картотеке суда.

«Заявление финансового управляющего Полины Иконниковой об утверждении положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества должника принять к производству. Назначить заявление к рассмотрению в судебном заседании на 2 февраля», — сообщается на сайте.

По данным «РБК-Пермь», Басаргин добивается возврата без малого 27 млн рублей. Большую часть этих средств Столин получил от бизнес-партнера Басаргина Роберта Гарипова, который является зятем бывшего губернатора Прикамья.

В картотеке СБИС указано, что Басаргин-младший является собственником ООО «Группа высота», ООО «Альянс девелоп», ООО «Торгкрафт», а также совладельцем ООО «ЮРС Партнер». Ранее URA.RU рассказывало о сомнительных схемах, в которых были задействованы ряд фирм, подконтрольных семье Басаргиных.

Виктор Басаргин занимал пост губернатора региона с 2012 по 2017 годы. Сейчас он является руководителем федерального Ространснадзора.

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