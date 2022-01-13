Минобрнауки готовит новые правила для студентов

13 января 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Минобрнауки РФ примет новые рекомендации для вузов в связи с распространением коронавируса, сообщил Дмитрий Афанасьев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Минобрнауки РФ может подготовить к началу нового семестра рекомендации по организации учебного процесса. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума сообщил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев. По его словам, разработка рекомендаций связана с обострением эпидемиологической ситуации в стране. «Поскольку [сейчас идет] сессия, то нет таких массовых скоплений [студентов]. К началу семестра, как правило, семестр начинается у нас во второй неделе февраля, к тому времени по ситуации будут приняты рекомендации соответствующие», — цитирует Дмитрия Афанасьева ТАСС. В конце декабря 2021 года глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что в вузах не будут вводить дополнительные противоэпидемические меры на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». По его словам, все университеты уже адаптировались к новым условиям, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее Фальков также сообщил, что ведомство не планирует переводить вузы на дистанционное обучение. По его словам, этого не даст сделать преподавательский состав. По мнению Фалькова, Россию ожидает «расцвет очных форматов» обучения, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минобрнауки РФ может подготовить к началу нового семестра рекомендации по организации учебного процесса. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума сообщил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев. По его словам, разработка рекомендаций связана с обострением эпидемиологической ситуации в стране. «Поскольку [сейчас идет] сессия, то нет таких массовых скоплений [студентов]. К началу семестра, как правило, семестр начинается у нас во второй неделе февраля, к тому времени по ситуации будут приняты рекомендации соответствующие», — цитирует Дмитрия Афанасьева ТАСС. В конце декабря 2021 года глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что в вузах не будут вводить дополнительные противоэпидемические меры на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». По его словам, все университеты уже адаптировались к новым условиям, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее Фальков также сообщил, что ведомство не планирует переводить вузы на дистанционное обучение. По его словам, этого не даст сделать преподавательский состав. По мнению Фалькова, Россию ожидает «расцвет очных форматов» обучения, передает RT.