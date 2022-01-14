14 января 2022
13 января 2022

При пожаре в Челябинской области погибли три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в поселке Рябково. Курган, сгоревший дом, последствия пожара
Под обломками сгоревшего дома пожарные обнаружили тела двух женщин и мужчины (архивное фото) Фото:

В результате пожара в деревне Половинка Челябинской области погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

«Сегодня утром (15 января) через систему 112 в пожарную охрану Чебаркуля поступило сообщение о возгорании в деревне Половинка. На момент прибытия специалистов МЧС дом был полностью охвачен огнем. Прогоревшая конструкция дома обрушилась. Под обломками были обнаружены тела двух женщин и мужчины», — сообщается на официальном сайте МЧС по Челябинской области.

О пожаре в жилом доме сообщили соседи. К месту происшествия были направлены четыре единицы техники. Пожарным удалось локализовать и ликвидировать горение. Точные причины возгорания устанавливаются. По словам соседей, хозяин дома части собирал у себя друзей и выпивал.

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В результате пожара в деревне Половинка Челябинской области погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. «Сегодня утром (15 января) через систему 112 в пожарную охрану Чебаркуля поступило сообщение о возгорании в деревне Половинка. На момент прибытия специалистов МЧС дом был полностью охвачен огнем. Прогоревшая конструкция дома обрушилась. Под обломками были обнаружены тела двух женщин и мужчины», — сообщается на официальном сайте МЧС по Челябинской области. О пожаре в жилом доме сообщили соседи. К месту происшествия были направлены четыре единицы техники. Пожарным удалось локализовать и ликвидировать горение. Точные причины возгорания устанавливаются. По словам соседей, хозяин дома части собирал у себя друзей и выпивал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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