При пожаре в Челябинской области погибли три человека

Под обломками сгоревшего дома пожарные обнаружили тела двух женщин и мужчины (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В результате пожара в деревне Половинка Челябинской области погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

«Сегодня утром (15 января) через систему 112 в пожарную охрану Чебаркуля поступило сообщение о возгорании в деревне Половинка. На момент прибытия специалистов МЧС дом был полностью охвачен огнем. Прогоревшая конструкция дома обрушилась. Под обломками были обнаружены тела двух женщин и мужчины», — сообщается на официальном сайте МЧС по Челябинской области.

О пожаре в жилом доме сообщили соседи. К месту происшествия были направлены четыре единицы техники. Пожарным удалось локализовать и ликвидировать горение. Точные причины возгорания устанавливаются. По словам соседей, хозяин дома части собирал у себя друзей и выпивал.