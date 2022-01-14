Житель Магнитогорска разбил четыре полицейские машины

Мужчине, разбившему полицейские автомобили, грозит лишение прав от полутора до двух лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Магнитогорске водитель протаранил пять автомобилей на парковке. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. Четыре пострадавших автомобиля принадлежали городскому управлению полиции Магнитогорска.

«В Магнитогорске в вечернее время водитель совершил столкновение с пятью автомобилями, припаркованными на стоянке вблизи дома 11 по улице Строителей. С места дорожно-транспортного происшествия правонарушитель скрылся», — сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Челябинской области.

Четыре автомобиля из пяти принадлежали управлению МВД по Магнитогорску, передает 74.ру. Полиции удалось оперативно разыскать виновника аварии. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сообщил сотрудникам МВД, что не справился с управлением. Протаранив автомобили, он испугался последствий и сбежал с места происшествия. По словам мужчины, он употребил алкоголь только после того, как оказался с дома.

В отношении водителя был составлен административный протокол по частям 2 и 3 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление участником места дорожно-транспортного происшествия и нарушение запрета на употребление алкогольных напитков после аварии). Нарушителю грозит до 15 суток административного ареста, штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

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