Врач объяснил появление синяков на теле при COVID-19

Из-за коронавируса могут появляться синяки на коже. Об этом рассказал врач-гематолог Павел Трахтман.
«Коронавирус влияет на свертываемость крови. Он повышает свертываемость: кровь становится гуще, хуже протекает по сосудам и застаивается в тканях. Среди препаратов, использующихся для лечения коронавируса, бывают антикоагулянты. Прием этих антикоагулянтов может спровоцировать появление гематом или синяков», — рассказал врач в разговоре с радио Sputnik.
Павел Трахтман напомнил, что образование гематом говорит о том, что со свертываемостью крови что-то не в порядке и нужно обратиться к специалисту. Врач в таком случае должен внимательно изучить свертывающуюся систему крови и скорректировать свои назначения.
Итальянские и испанские медики ранее сообщали о появлении поражений пурпурного цвета на ногах. Специалисты отметили, что обычно следы на коже появляются вокруг пальцев ног и заживают, не оставляя следов. Чаще всего такой симптом был замечен у детей.
Терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сообщил о том, что потеря обоняния уже не является одним из главных признаков заболевания COVID-19. Он утверждает, что при омикрон-штамме этот симптом может появиться в конце болезни или уже после нее.
Из-за коронавируса могут появляться синяки на коже. Об этом рассказал врач-гематолог Павел Трахтман. «Коронавирус влияет на свертываемость крови. Он повышает свертываемость: кровь становится гуще, хуже протекает по сосудам и застаивается в тканях. Среди препаратов, использующихся для лечения коронавируса, бывают антикоагулянты. Прием этих антикоагулянтов может спровоцировать появление гематом или синяков», — рассказал врач в разговоре с радио Sputnik. Павел Трахтман напомнил, что образование гематом говорит о том, что со свертываемостью крови что-то не в порядке и нужно обратиться к специалисту. Врач в таком случае должен внимательно изучить свертывающуюся систему крови и скорректировать свои назначения. Итальянские и испанские медики ранее сообщали о появлении поражений пурпурного цвета на ногах. Специалисты отметили, что обычно следы на коже появляются вокруг пальцев ног и заживают, не оставляя следов. Чаще всего такой симптом был замечен у детей. Терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сообщил о том, что потеря обоняния уже не является одним из главных признаков заболевания COVID-19. Он утверждает, что при омикрон-штамме этот симптом может появиться в конце болезни или уже после нее.