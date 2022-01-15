Врач объяснил появление синяков на теле при COVID-19

16 января 2022 в 04:53 Размер текста - 17 +

Павел Трахтман Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Из-за коронавируса могут появляться синяки на коже. Об этом рассказал врач-гематолог Павел Трахтман. «Коронавирус влияет на свертываемость крови. Он повышает свертываемость: кровь становится гуще, хуже протекает по сосудам и застаивается в тканях. Среди препаратов, использующихся для лечения коронавируса, бывают антикоагулянты. Прием этих антикоагулянтов может спровоцировать появление гематом или синяков», — рассказал врач в разговоре с радио Sputnik. Павел Трахтман напомнил, что образование гематом говорит о том, что со свертываемостью крови что-то не в порядке и нужно обратиться к специалисту. Врач в таком случае должен внимательно изучить свертывающуюся систему крови и скорректировать свои назначения. Итальянские и испанские медики ранее сообщали о появлении поражений пурпурного цвета на ногах. Специалисты отметили, что обычно следы на коже появляются вокруг пальцев ног и заживают, не оставляя следов. Чаще всего такой симптом был замечен у детей. Терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сообщил о том, что потеря обоняния уже не является одним из главных признаков заболевания COVID-19. Он утверждает, что при омикрон-штамме этот симптом может появиться в конце болезни или уже после нее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за коронавируса могут появляться синяки на коже. Об этом рассказал врач-гематолог Павел Трахтман. «Коронавирус влияет на свертываемость крови. Он повышает свертываемость: кровь становится гуще, хуже протекает по сосудам и застаивается в тканях. Среди препаратов, использующихся для лечения коронавируса, бывают антикоагулянты. Прием этих антикоагулянтов может спровоцировать появление гематом или синяков», — рассказал врач в разговоре с радио Sputnik. Павел Трахтман напомнил, что образование гематом говорит о том, что со свертываемостью крови что-то не в порядке и нужно обратиться к специалисту. Врач в таком случае должен внимательно изучить свертывающуюся систему крови и скорректировать свои назначения. Итальянские и испанские медики ранее сообщали о появлении поражений пурпурного цвета на ногах. Специалисты отметили, что обычно следы на коже появляются вокруг пальцев ног и заживают, не оставляя следов. Чаще всего такой симптом был замечен у детей. Терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сообщил о том, что потеря обоняния уже не является одним из главных признаков заболевания COVID-19. Он утверждает, что при омикрон-штамме этот симптом может появиться в конце болезни или уже после нее.