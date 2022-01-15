15 января 2022

Врач объяснил появление синяков на теле при COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие центра вакцинации. Тюмень, вакцинация, вакцина от коронавируса, пункт вакцинации
Павел Трахтман Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Из-за коронавируса могут появляться синяки на коже. Об этом рассказал врач-гематолог Павел Трахтман.

«Коронавирус влияет на свертываемость крови. Он повышает свертываемость: кровь становится гуще, хуже протекает по сосудам и застаивается в тканях. Среди препаратов, использующихся для лечения коронавируса, бывают антикоагулянты. Прием этих антикоагулянтов может спровоцировать появление гематом или синяков», — рассказал врач в разговоре с радио Sputnik.

Павел Трахтман напомнил, что образование гематом говорит о том, что со свертываемостью крови что-то не в порядке и нужно обратиться к специалисту. Врач в таком случае должен внимательно изучить свертывающуюся систему крови и скорректировать свои назначения.

Итальянские и испанские медики ранее сообщали о появлении поражений пурпурного цвета на ногах. Специалисты отметили, что обычно следы на коже появляются вокруг пальцев ног и заживают, не оставляя следов. Чаще всего такой симптом был замечен у детей.

Терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сообщил о том, что потеря обоняния уже не является одним из главных признаков заболевания COVID-19. Он утверждает, что при омикрон-штамме этот симптом может появиться в конце болезни или уже после нее.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за коронавируса могут появляться синяки на коже. Об этом рассказал врач-гематолог Павел Трахтман. «Коронавирус влияет на свертываемость крови. Он повышает свертываемость: кровь становится гуще, хуже протекает по сосудам и застаивается в тканях. Среди препаратов, использующихся для лечения коронавируса, бывают антикоагулянты. Прием этих антикоагулянтов может спровоцировать появление гематом или синяков», — рассказал врач в разговоре с радио Sputnik. Павел Трахтман напомнил, что образование гематом говорит о том, что со свертываемостью крови что-то не в порядке и нужно обратиться к специалисту. Врач в таком случае должен внимательно изучить свертывающуюся систему крови и скорректировать свои назначения. Итальянские и испанские медики ранее сообщали о появлении поражений пурпурного цвета на ногах. Специалисты отметили, что обычно следы на коже появляются вокруг пальцев ног и заживают, не оставляя следов. Чаще всего такой симптом был замечен у детей. Терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сообщил о том, что потеря обоняния уже не является одним из главных признаков заболевания COVID-19. Он утверждает, что при омикрон-штамме этот симптом может появиться в конце болезни или уже после нее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...