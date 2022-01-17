Александр Ивачев (на фото) пришел на суд вместе со своими соратниками-депутатами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Сторона экс-депутата заксобрания, бизнесмена Валерия Савельева (AVS Group) отозвала иск об отмене результатов сентябрьских выборов в заксобрание по Чкаловскому округу Екатеринбурга, на которых победил лидер реготделения КПРФ, вице-спикер парламента Александр Ивачев. Об этом на заседании в облсуде сообщила представитель Савельева, юрист Ольга Черемных. Такое решение она объяснила, в частности, тем, что суд ранее отказался допрашивать свидетелей по делу.

«Хотелось бы обратить внимание, что мы не согласны с доводами, которые содержатся в возражениях [стороны Ивачева]. <…> Однако, проанализировав, имеющиеся материалы дела, с учетом того, что судом было отказано в вызове свидетелей, обращения которых послужили основание для обращения с иском, а также того, что не могут быть предоставлены видеозаписи с участков, невозможно собрать доказательства в рамках настоящего дела, мы приняли решение отказаться от административного иска», — цитирует Черемных корреспондент URA.RU. После этого судья Оксана Кориновская удалилась в совещательную комнату.

Как писало URA.RU, рассмотрение иска Савельева в облсуде началось утром 18 января. В 10:30 Кориновская по просьбе Черемных объявила перерыв в заседании до 14:00.

На выборах в сентябре 2021 года Савельев, который возглавляет Чкаловское отделение «Единой России», уступил Ивачеву с разницей в 700 голосов, и не смог переизбраться в региональный парламент, где он работал с 2005 года. Источники URA.RU рассказывали о кулуарных разборках в городской и областной власти, спровоцированных таким итогом. Для самого Савельева это стало настоящим ударом. Но перед Новым годом мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал понять бизнесмену, что его политическая карьера не закончена.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам