В ХМАО начали ужесточать коронавирусные запреты

В Урае закроют все школы, кинотеатр и учреждения допобразования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Урае из-за распространения коронавируса закрыли все школы, единственный кинотеатр и учреждения допобразования. Об этом URA.RU рассказали в мэрии.

«Решение принято на основании рекомендаций территориального Роспотребнадзора. Сегодня утром РПН заявил, что по сравнению с предыдущей неделей наблюдается двукратный рост заболеваемости среди детского населения по сравнению с предыдущей неделей и рекомендовал принять меры», — рассказала URA.RU вице-мэр Урая Елена Подбуцкая.

Новый пакет ограничительных мер включает в себя следующие пункты:

все образовательные учреждения переходят на удаленный режим обучения;

устанавливается запрет на проведение культурных, спортивных мероприятий в закрытых помещениях, в том числе кинопоказов;

в дистанционном формате будут обучаться учащиеся городских школ и воспитанники учреждений допобразования, спорта, клубных формирований

казенным образовательным учреждениям рекомендовано принять аналогичные меры

Муниципальный оперштаб Урая также выпустил рекомендацию для фитнес-центров. Но учитывая, что они прямо не подчиняются местным властям, оперштаб лишь рекомендовал приостановить их работу.

Ранее коронавирусные ограничения ужесточили в ЯНАО. Согласно новым распоряжениям, ученики 1-8 классов, а также воспитанники детсадов и студенты колледжей.