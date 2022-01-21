21 января 2022
20 января 2022

В ХМАО начали ужесточать коронавирусные запреты

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Ограничения при посещении ТЦ
В Урае закроют все школы, кинотеатр и учреждения допобразования Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Урае из-за распространения коронавируса закрыли все школы, единственный кинотеатр и учреждения допобразования. Об этом URA.RU рассказали в мэрии.

«Решение принято на основании рекомендаций территориального Роспотребнадзора. Сегодня утром РПН заявил, что по сравнению с предыдущей неделей наблюдается двукратный рост заболеваемости среди детского населения по сравнению с предыдущей неделей и рекомендовал принять меры», — рассказала URA.RU вице-мэр Урая Елена Подбуцкая.

Новый пакет ограничительных мер включает в себя следующие пункты:

  • все образовательные учреждения переходят на удаленный режим обучения;
  • устанавливается запрет на проведение культурных, спортивных мероприятий в закрытых помещениях, в том числе кинопоказов;
  • в дистанционном формате будут обучаться учащиеся городских школ и воспитанники учреждений допобразования, спорта, клубных формирований
  • казенным образовательным учреждениям рекомендовано принять аналогичные меры

Муниципальный оперштаб Урая также выпустил рекомендацию для фитнес-центров. Но учитывая, что они прямо не подчиняются местным властям, оперштаб лишь рекомендовал приостановить их работу.

Ранее коронавирусные ограничения ужесточили в ЯНАО. Согласно новым распоряжениям, ученики 1-8 классов, а также воспитанники детсадов и студенты колледжей.

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В Урае из-за распространения коронавируса закрыли все школы, единственный кинотеатр и учреждения допобразования. Об этом URA.RU рассказали в мэрии. «Решение принято на основании рекомендаций территориального Роспотребнадзора. Сегодня утром РПН заявил, что по сравнению с предыдущей неделей наблюдается двукратный рост заболеваемости среди детского населения по сравнению с предыдущей неделей и рекомендовал принять меры», — рассказала URA.RU вице-мэр Урая Елена Подбуцкая. Новый пакет ограничительных мер включает в себя следующие пункты: Муниципальный оперштаб Урая также выпустил рекомендацию для фитнес-центров. Но учитывая, что они прямо не подчиняются местным властям, оперштаб лишь рекомендовал приостановить их работу. Ранее коронавирусные ограничения ужесточили в ЯНАО. Согласно новым распоряжениям, ученики 1-8 классов, а также воспитанники детсадов и студенты колледжей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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