В ХМАО начали ужесточать коронавирусные запреты

В Урае из-за распространения коронавируса закрыли все школы, единственный кинотеатр и учреждения допобразования. Об этом URA.RU рассказали в мэрии.
«Решение принято на основании рекомендаций территориального Роспотребнадзора. Сегодня утром РПН заявил, что по сравнению с предыдущей неделей наблюдается двукратный рост заболеваемости среди детского населения по сравнению с предыдущей неделей и рекомендовал принять меры», — рассказала URA.RU вице-мэр Урая Елена Подбуцкая.
Новый пакет ограничительных мер включает в себя следующие пункты:
все образовательные учреждения переходят на удаленный режим обучения;
устанавливается запрет на проведение культурных, спортивных мероприятий в закрытых помещениях, в том числе кинопоказов;
в дистанционном формате будут обучаться учащиеся городских школ и воспитанники учреждений допобразования, спорта, клубных формирований
казенным образовательным учреждениям рекомендовано принять аналогичные меры
Муниципальный оперштаб Урая также выпустил рекомендацию для фитнес-центров. Но учитывая, что они прямо не подчиняются местным властям, оперштаб лишь рекомендовал приостановить их работу.
Ранее коронавирусные ограничения ужесточили в ЯНАО. Согласно новым распоряжениям, ученики 1-8 классов, а также воспитанники детсадов и студенты колледжей.
В Урае из-за распространения коронавируса закрыли все школы, единственный кинотеатр и учреждения допобразования. Об этом URA.RU рассказали в мэрии. «Решение принято на основании рекомендаций территориального Роспотребнадзора. Сегодня утром РПН заявил, что по сравнению с предыдущей неделей наблюдается двукратный рост заболеваемости среди детского населения по сравнению с предыдущей неделей и рекомендовал принять меры», — рассказала URA.RU вице-мэр Урая Елена Подбуцкая. Новый пакет ограничительных мер включает в себя следующие пункты: Муниципальный оперштаб Урая также выпустил рекомендацию для фитнес-центров. Но учитывая, что они прямо не подчиняются местным властям, оперштаб лишь рекомендовал приостановить их работу. Ранее коронавирусные ограничения ужесточили в ЯНАО. Согласно новым распоряжениям, ученики 1-8 классов, а также воспитанники детсадов и студенты колледжей.