СМИ: россиян хотят тестировать на COVID дважды в неделю

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Роспотребнадзор предлагает тестировать на COVID-19 два раза в неделю Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Работающих россиян необходимо регулярно тестировать на COVID. Так, если в штате до 500 человек — два раза в неделю, если более 1000 сотрудников — проверять каждого минимум раз в две недели. Соответствующее предложение выдвинул Роспотребнадзор.

«В организациях, в которых работает менее 500 человек, предлагается тестировать весь персонал два раза в неделю. Если в компании трудится 500—1000 человек, то анализы у них будут брать лишь раз в неделю. А крупным предприятиям со штатом от 1000 человек надо будет проверять работников минимум раз в две недели. Процедура не касается сотрудников, работающих удаленно», — сказано в документе, который есть в распоряжении «Ведомостей».

Однако в документе не указывается источник финансирования данных процедур. Представитель Роспотребнадзора подтвердил подлинность документа и заявил, что он ориентирован работодателей, которые уже проводят добровольное тестирование.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что правительство страны более подготовлено к новой волне коронавируса. По его словам, новый штамм COVID-19 «Омикрон» является более опасным с точки зрения заразности. Однако власти РФ научились правильно реагировать на всплески заболеваемости, быстро мобилизироваться, расширять количество койко-мест по регионам и ликвидировать дефицит кислорода и СИЗов.

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Работающих россиян необходимо регулярно тестировать на COVID. Так, если в штате до 500 человек — два раза в неделю, если более 1000 сотрудников — проверять каждого минимум раз в две недели. Соответствующее предложение выдвинул Роспотребнадзор. «В организациях, в которых работает менее 500 человек, предлагается тестировать весь персонал два раза в неделю. Если в компании трудится 500—1000 человек, то анализы у них будут брать лишь раз в неделю. А крупным предприятиям со штатом от 1000 человек надо будет проверять работников минимум раз в две недели. Процедура не касается сотрудников, работающих удаленно», — сказано в документе, который есть в распоряжении «Ведомостей». Однако в документе не указывается источник финансирования данных процедур. Представитель Роспотребнадзора подтвердил подлинность документа и заявил, что он ориентирован работодателей, которые уже проводят добровольное тестирование. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что правительство страны более подготовлено к новой волне коронавируса. По его словам, новый штамм COVID-19 «Омикрон» является более опасным с точки зрения заразности. Однако власти РФ научились правильно реагировать на всплески заболеваемости, быстро мобилизироваться, расширять количество койко-мест по регионам и ликвидировать дефицит кислорода и СИЗов.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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