В ресторане аэропорта Кольцово пассажиров кормили просрочкой

У прокуратуры возникли вопросы к продуктам с истекшим сроком давности Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свердловская транспортная прокуратура обнаружила просроченные продукты в ресторане аэропорта Кольцово (Екатеринбург), из которых готовились блюда для посетителей. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«В нарушение закона два юридических лица, предоставляющих услуги общественного питания на территории аэропорта Кольцово, реализовывали продукцию с истекшим сроком хранения. Кроме этого, выявлены продукты питания без маркировки (дата изготовления, дата вскрытия)», — говорится в сообщении. Как уточнил источник URA.RU, речь идет о заведении со статусом ресторана.

В отношении юридических лиц вынесены сразу четыре постановления о возбуждении дел по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» и «Нарушение продавцом требований технических регламентов» КоАП РФ. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. «Просроченные продукты в заведении общепита утилизированы», — добавили в прокуратуре.

Ранее полиция в Екатеринбурге накрыла склад с просроченным товаром. С него на реализацию в магазины поступали конфеты, мясо, детское питание и сухие корма.

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