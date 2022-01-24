За бомбоубежище просят 5,5 млн рублей (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области, в 30 километрах от Магнитогорска, на продажу выставили бомбоубежище. Продавец уверяет, что в бункере можно пережить ядерный удар и артиллерийские обстрелы. За недвижимость под землей собственник просит 5 млн 500 тысяч рублей.

«Продам бункер (бомбоубежище). Его площадь 1300 кв. метров. Он расположен в Агаповском районе, пос. Первомайский в 30 километрах от Магнитогорска. Помещение полностью под землей на глубине 5 метров. Бункер защит людей от губительного воздействия ядерных взрывов, артиллерийских обстрелов, химической атаки и биологического оружия. Стоимость объекта — 5 млн 500 тысяч рублей», — сообщает продавец на странице «Остров безопасности» во «ВКонтакте».

Стены и перекрытия бункера — железобетонные. Высота потолков до 4,5 метров. Полы бетонные, местами положен линолеум. Убежище оборудовано центральным водоснабжением, канализацией и отоплением. В бункере имеется электричество, есть вентиляционные шахты и въезд для транспорта.

Владелец бункера отмечает, что в мирное время бомбоубежище можно использовать для проведение квестов и корпоративов. По словам продавца, в подземном помещении также можно выращивать грибы, разводить улиток или использовать бункер под склад. URA.RU связалось с продавцом, но от комментариев он отказался.

Бункер сможет защитить от военных и техногенных угроз Страница «Остров безопасности» во «ВКонтакте»

Убежище находится под землей на глубине 5 метров Страница «Остров безопасности» во «ВКонтакте»

Подземелье оборудовано вентиляционной шахтой Страница «Остров безопасности» во «ВКонтакте»

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам