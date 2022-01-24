Первым лицам Екатеринбурга купили новые машины — как у министров

Ранее топ-чиновники Екатеринбурга и фронтмены гордумы ездили на серых Toyota Camry Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместителям главы Екатеринбурга Алексея Орлова, спикеру гордумы Игорю Володину и вице-спикеру Виктору Тестову начали приходить новые служебные машины — черные Toyota Camry. Их закупили в конце 2021-го за 22,2 млн рублей (десять единиц). По словам источника URA.RU, таких иномарок в гараже мэрии прежде не было, на них ездили только областные министры и депутаты заксобрания.

Между вице-мэрами новые машины уже распределили, но они еще не получили их (это произойдет на днях). Первыми авто протестировали Володин и Тестов — сразу после новогодних праздников.

В разговоре с URA.RU Тестов сказал, что обновление автопарка — решение городского департамента по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ, его курирует первый вице-мэр Игорь Сутягин). «Это назрело, потому что у нас есть машины с очень большим пробегом, и существовала опасность, что они просто начнут вставать на дорогах. По идее, ничего не поменялось, только цвет», — отметил депутат. Другой собеседник агентства на условиях анонимности напомнил, что раньше машин у городских депутатов было значительно больше — почти столько же, сколько в заксобрании. Но несколько лет назад дума добровольно сократила свой автопарк.

Еще один собеседник — близкий к мэрии — сказал корреспонденту: «Администрация старается каждый год приобретать небольшое количество автомобилей, чтобы постепенно хотя бы немного обновлять автопарк, большинство автомобилей в котором — с побегом 100-300 тысяч километров». Предполагается, что серые Toyota Camry, которыми ранее пользовались вице-мэры, перейдут департаментам «серого дома».

Единственный из первых лиц города, кого изменения не коснулись, — мэр Алексей Орлов. Он по-прежнему ездит на служебной Toyota Land Cruiser — еще со времен работы первым замгубернатора.

Черные Toyota — новинка для автопарка мэрии Фото: читатель URA.RU

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