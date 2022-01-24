По словам инсайдера, стоимость подделок сильно упала, а риски выросли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Отказ властей ХМАО от значительного усиления коронавирусных запретов, а также отложенный Госдумой законопроект о повсеместном использовании QR-кодов на транспорте, обрушил рынок поддельных сертификатов о вакцинации. Об этом URA.RU рассказал один из посредников, который ранее был вовлечен в торговлю QR-кодами в ХМАО.

«Стоимость поддельных QR-кодов в ХМАО в конце года доходила до 25 тысяч рублей (на фоне ожиданий от введения QR-кодов на транспорте), а также зависела от жадности медработника и длины цепочки от покупателя до фактического исполнителя. Потом исчезла федеральная история о QR-кодах в автобусах, в магазинах их почти не проверяет никто. В итоге вся клиентура, по сути, это бюджетники и нефтяники, которых не допускают к работе без вакцинации», — рассказал URA.RU бывший торговец подделками.

Мужчина добавил, что он не знаком со всеми «схемами», по которым сейчас продаются и покупаются справки о прохождении вакцинации, но еще неделю назад он продал QR-код «всего» за пять тысяч рублей. Из них лично он заработал тысячу рублей. «Это и стало причиной моего ухода из бизнеса. Я в такси больше зарабатываю», — заключил мужчина, добавив, что основными его покупателями были педагоги. «Все, кто хотел купить подделку, уже это сделали. Сейчас клиентов совсем мало, плюс это все очень не безопасно стало, особенно после уголовных дел», — описал состояние нелегального рынка экс-посредник.

URA.RU запросило в полиции ХМАО информацию о том, сколько людей с поддельными QR-кодами были пойманы за полгода, но на момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе раскрыта ОПГ, продававшая поддельные QR-коды и сертификаты о вакцинации. В нее входили медработники из Нижневартовска, а также посредники. На счету злоумышленников не менее 13 случаев незаконных сделок по продаже подделок. Возбуждены уголовные дела.

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