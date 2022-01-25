25 января 2022

Директора супермаркета в Челябинске пытался зарезать голодный вор

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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, полиция, трк
Полиция задержала злоумышленника (фото из архива) Фото:

В Челябинске вор пытался зарезать ножом директора супермаркета за то, что ему помешали вынести из магазина продукты. Позже выяснилось, что нападавший находится в розыске.

«Злоумышленник 21 января напал с ножом на директора супермаркета, расположенного на улице 40-летия Победы. Ему помешали вынести неоплаченный товар и он разозлился. К счастью, бойцы ГБР скрутили жулика и никто не пострадал», — сообщили об инциденте в охранном агентстве «Варяг» на своей странице во «ВКонтакте».

Мужчина пытался украсть четыре палки копченой колбасы местного производителя, сыры и бутылку коньяка. Сотрудники правоохранительных органов установили личность злоумышленника. Выяснилось, что его уже разыскивают сотрудники полиции.

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В Челябинске вор пытался зарезать ножом директора супермаркета за то, что ему помешали вынести из магазина продукты. Позже выяснилось, что нападавший находится в розыске. «Злоумышленник 21 января напал с ножом на директора супермаркета, расположенного на улице 40-летия Победы. Ему помешали вынести неоплаченный товар и он разозлился. К счастью, бойцы ГБР скрутили жулика и никто не пострадал», — сообщили об инциденте в охранном агентстве «Варяг» на своей странице во «ВКонтакте». Мужчина пытался украсть четыре палки копченой колбасы местного производителя, сыры и бутылку коньяка. Сотрудники правоохранительных органов установили личность злоумышленника. Выяснилось, что его уже разыскивают сотрудники полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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