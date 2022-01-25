Директора супермаркета в Челябинске пытался зарезать голодный вор

Полиция задержала злоумышленника (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске вор пытался зарезать ножом директора супермаркета за то, что ему помешали вынести из магазина продукты. Позже выяснилось, что нападавший находится в розыске.

«Злоумышленник 21 января напал с ножом на директора супермаркета, расположенного на улице 40-летия Победы. Ему помешали вынести неоплаченный товар и он разозлился. К счастью, бойцы ГБР скрутили жулика и никто не пострадал», — сообщили об инциденте в охранном агентстве «Варяг» на своей странице во «ВКонтакте».

Мужчина пытался украсть четыре палки копченой колбасы местного производителя, сыры и бутылку коньяка. Сотрудники правоохранительных органов установили личность злоумышленника. Выяснилось, что его уже разыскивают сотрудники полиции.