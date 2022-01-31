31 января 2022

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в пяти ограблениях. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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При задержании у подозреваемого забрали пистолет Фото:

Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в пяти разбойных нападениях, в числе которых попытка ограбления офиса «Сбербанка» на улице Ленина. Об этом URA.RU сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«Сотрудники екатеринбургского уголовного розыска задержали 36-летнего жителя Березовского, которого подозревают в серии разбойных нападений. Как выяснилось, мужчина ранее уже был судим за разбой, кражу, а также побег из-под стражи», — говорится в сообщении ведомства.

Ему вменяют пять эпизодов попытки ограблений. В частности, мужчина нападал на магазины на улице Уральской и Заводской, павильон на Малышева, на одну из букмекерских контор города. Самым громким инцидентом считается попытка ограбления отделения «Сбербанка» на улице Ленина.

По версии следствия, мужчина, зайдя в банк, показал рюкзак, висящий на груди, в котором якобы находилось взрывное устройство. Однако сотрудники банка успели нажать на кнопку вызова охраны, и грабитель сбежал. При задержании с собой у него был пневматический пистолет. Мужчине грозит 15 лет лишения свободы, если его вина будет доказана.

О прибытии полиции к отделению банка сообщил корреспондент URA.RU с места событий 30 декабря. К отделению прибыли правоохранители со служебной собакой.

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Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в пяти разбойных нападениях, в числе которых попытка ограбления офиса «Сбербанка» на улице Ленина. Об этом URA.RU сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «Сотрудники екатеринбургского уголовного розыска задержали 36-летнего жителя Березовского, которого подозревают в серии разбойных нападений. Как выяснилось, мужчина ранее уже был судим за разбой, кражу, а также побег из-под стражи», — говорится в сообщении ведомства. Ему вменяют пять эпизодов попытки ограблений. В частности, мужчина нападал на магазины на улице Уральской и Заводской, павильон на Малышева, на одну из букмекерских контор города. Самым громким инцидентом считается попытка ограбления отделения «Сбербанка» на улице Ленина. По версии следствия, мужчина, зайдя в банк, показал рюкзак, висящий на груди, в котором якобы находилось взрывное устройство. Однако сотрудники банка успели нажать на кнопку вызова охраны, и грабитель сбежал. При задержании с собой у него был пневматический пистолет. Мужчине грозит 15 лет лишения свободы, если его вина будет доказана. О прибытии полиции к отделению банка сообщил корреспондент URA.RU с места событий 30 декабря. К отделению прибыли правоохранители со служебной собакой.
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