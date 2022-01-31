В Челябинске военный ковид-диссидент попался на взятке

Контрактник не выполнил требование полицейского надеть маску в аэропорту (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Челябинске военнослужащий-контрактник демонстративно отказывался носить медицинскую маску и предложил деньги полицейскому, чтобы избежать огласки. В итоге сержант стал фигурантом дела о взятке, сообщили URA.RU в Челябинском гарнизонном суде.

«Младший сержант Н. в ноябре 2021 года должен был вылететь к месту прохождения военной службы из аэропорта Челябинска в столицу Таджикистана Душанбе. Регистрируясь на рейс, он неоднократно отказался выполнить требование полицейского надеть медицинскую маску, и был приглашен в кабинет для оформления протокола. Когда полицейский объяснил, что военнослужащего ожидает суд по административному делу, тот попытался вручить ему 1 тысячу рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

Купюру сержант положил в ящик стола и сказал, что надеется, что в ответ силовик не будет составлять на него протокол. Вместо этого полицейский позвал своего коллегу, который задержал ковид-диссидента и изъял взятку в присутствии понятых.

В итоге вместо «административки» по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) в отношении военнослужащего возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). В ходе следствия контрактник полностью признал свою вину. Вместо административного штрафа в 1 тысячу рублей ему придется выплатить государству в 10 раз больше — за попытку подкупить полицейского.

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