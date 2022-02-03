Аналитик обвинил экс-губернатора в дороговизне жизни в Перми

Олег Чиркунов ограничивал конкуренцию, уверен финансовый аналитик Эдуард Матвеев Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермь является очень дорогим городом для жизни из-за действий властей, которые много лет ограничивали конкуренцию на рынке и не давали развиваться малому бизнесу. Так прокомментировал данные Росстата финансовый аналитик Эдуард Матвеев. По его словам, Олег Чиркунов, контролирующий ранее торговую сеть «Семья», в бытность губернатором (2004-2012) не пускал на рынок других ритейлеров.

«С тех пор как Чиркунов стал губернатором у нас долго не было разнообразия в тех же ритейлерах — был „Виват“, „Семья“ и больше ничего. Как бы Чиркунов не открещивался от этого и постоянно не говорил, что они не препятствуют приходу других сетей в город, но пока его не подвинули, сетей не было, а потом они появились. Это было во всем. Всегда люди, если хотели ехать за покупками и получить какое-то разнообразие, они уезжали в Екатеринбург», — сказал Матвеев в эфире радио «КП в Перми».

По его мнению, пермским властям долгое время «было наплевать на развитие малого и среднего бизнеса», при этом они «ублажали» 2-3 крупных налогоплательщиков. «Люди удивляются, что в Удмуртии или Башкирии цены на бензин ниже. Это пошло с тех времен, когда была некая договоренность с „Лукойлом“, что он формирует некий губернаторский фонд за счет цен», — отметил Матвеев. Несмотря на смену власти, эксперт выразил сомнение, что в регионе ситуация изменится в ближайшее время.

Ранее URA.RU рассказывало, что по данным Росстата, Пермь оказалась самым дорогим городом Приволжского федерального округа. По индексу стоимости жизни она также обошла Екатеринбург, Челябинск, Курган и Тюмень.

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