Пермь обошла по дороговизне жизни Екатеринбург и Тюмень

01 февраля 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Жить в Перми дороже чем в других городах Приволжья и Урала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермь оказалась самым дорогим городом Приволжского федерального округа, а также обошла по индексу стоимости жизни уральские Екатеринбург, Челябинск, Курган и Тюмень. Такие данные за 2021 год опубликовал Росстат. Индекс стоимости жизни в Перми в 2021 году составил 1,04, следует из таблицы, опубликованной на сайте ведомства. За одну единицу взят среднероссийский уровень. Показатели других городов ПФО меньше. Например, в Нижнем Новгороде он составляет 0,99, Самаре — 0,97, Ижевске — 0,95, Уфе — 0,93, Кирове — 0,92, Казани — 0,9. Обошла по дороговизне Пермь и такие города Уральского округа, как Екатеринбург (0,98), Челябинск (0,94), Курган (0,98) и Тюмень (1). Индекс стоимости жизни показывает, насколько один и тот же набор товаров и услуг в различных городах России дороже или дешевле, чем в среднем по России. Таким образом, он позволяет измерить относительную разницу стоимости жизни в отдельных городах, поясняют в Росстате. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермь оказалась самым дорогим городом Приволжского федерального округа, а также обошла по индексу стоимости жизни уральские Екатеринбург, Челябинск, Курган и Тюмень. Такие данные за 2021 год опубликовал Росстат. Индекс стоимости жизни в Перми в 2021 году составил 1,04, следует из таблицы, опубликованной на сайте ведомства. За одну единицу взят среднероссийский уровень. Показатели других городов ПФО меньше. Например, в Нижнем Новгороде он составляет 0,99, Самаре — 0,97, Ижевске — 0,95, Уфе — 0,93, Кирове — 0,92, Казани — 0,9. Обошла по дороговизне Пермь и такие города Уральского округа, как Екатеринбург (0,98), Челябинск (0,94), Курган (0,98) и Тюмень (1). Индекс стоимости жизни показывает, насколько один и тот же набор товаров и услуг в различных городах России дороже или дешевле, чем в среднем по России. Таким образом, он позволяет измерить относительную разницу стоимости жизни в отдельных городах, поясняют в Росстате.