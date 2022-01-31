31 января 2022

Пермь обошла по дороговизне жизни Екатеринбург и Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Жить в Перми дороже чем в других городах Приволжья и Урала Фото:

Пермь оказалась самым дорогим городом Приволжского федерального округа, а также обошла по индексу стоимости жизни уральские Екатеринбург, Челябинск, Курган и Тюмень. Такие данные за 2021 год опубликовал Росстат.

Индекс стоимости жизни в Перми в 2021 году составил 1,04, следует из таблицы, опубликованной на сайте ведомства. За одну единицу взят среднероссийский уровень. Показатели других городов ПФО меньше. Например, в Нижнем Новгороде он составляет 0,99, Самаре — 0,97, Ижевске — 0,95, Уфе — 0,93, Кирове — 0,92, Казани — 0,9. Обошла по дороговизне Пермь и такие города Уральского округа, как Екатеринбург (0,98), Челябинск (0,94), Курган (0,98) и Тюмень (1).

Индекс стоимости жизни показывает, насколько один и тот же набор товаров и услуг в различных городах России дороже или дешевле, чем в среднем по России. Таким образом, он позволяет измерить относительную разницу стоимости жизни в отдельных городах, поясняют в Росстате.

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Пермь оказалась самым дорогим городом Приволжского федерального округа, а также обошла по индексу стоимости жизни уральские Екатеринбург, Челябинск, Курган и Тюмень. Такие данные за 2021 год опубликовал Росстат. Индекс стоимости жизни в Перми в 2021 году составил 1,04, следует из таблицы, опубликованной на сайте ведомства. За одну единицу взят среднероссийский уровень. Показатели других городов ПФО меньше. Например, в Нижнем Новгороде он составляет 0,99, Самаре — 0,97, Ижевске — 0,95, Уфе — 0,93, Кирове — 0,92, Казани — 0,9. Обошла по дороговизне Пермь и такие города Уральского округа, как Екатеринбург (0,98), Челябинск (0,94), Курган (0,98) и Тюмень (1). Индекс стоимости жизни показывает, насколько один и тот же набор товаров и услуг в различных городах России дороже или дешевле, чем в среднем по России. Таким образом, он позволяет измерить относительную разницу стоимости жизни в отдельных городах, поясняют в Росстате.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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