Пермь обошла по дороговизне жизни Екатеринбург и Тюмень

Пермь оказалась самым дорогим городом Приволжского федерального округа, а также обошла по индексу стоимости жизни уральские Екатеринбург, Челябинск, Курган и Тюмень. Такие данные за 2021 год опубликовал Росстат.
Индекс стоимости жизни в Перми в 2021 году составил 1,04, следует из таблицы, опубликованной на сайте ведомства. За одну единицу взят среднероссийский уровень. Показатели других городов ПФО меньше. Например, в Нижнем Новгороде он составляет 0,99, Самаре — 0,97, Ижевске — 0,95, Уфе — 0,93, Кирове — 0,92, Казани — 0,9. Обошла по дороговизне Пермь и такие города Уральского округа, как Екатеринбург (0,98), Челябинск (0,94), Курган (0,98) и Тюмень (1).
Индекс стоимости жизни показывает, насколько один и тот же набор товаров и услуг в различных городах России дороже или дешевле, чем в среднем по России. Таким образом, он позволяет измерить относительную разницу стоимости жизни в отдельных городах, поясняют в Росстате.
Пермь оказалась самым дорогим городом Приволжского федерального округа, а также обошла по индексу стоимости жизни уральские Екатеринбург, Челябинск, Курган и Тюмень. Такие данные за 2021 год опубликовал Росстат. Индекс стоимости жизни в Перми в 2021 году составил 1,04, следует из таблицы, опубликованной на сайте ведомства. За одну единицу взят среднероссийский уровень. Показатели других городов ПФО меньше. Например, в Нижнем Новгороде он составляет 0,99, Самаре — 0,97, Ижевске — 0,95, Уфе — 0,93, Кирове — 0,92, Казани — 0,9. Обошла по дороговизне Пермь и такие города Уральского округа, как Екатеринбург (0,98), Челябинск (0,94), Курган (0,98) и Тюмень (1). Индекс стоимости жизни показывает, насколько один и тот же набор товаров и услуг в различных городах России дороже или дешевле, чем в среднем по России. Таким образом, он позволяет измерить относительную разницу стоимости жизни в отдельных городах, поясняют в Росстате.