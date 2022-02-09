Артемий Лебедев дал совет курганскому губернатору Шумкову. Видео

09 февраля 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что Вадим Шумков (на фото) должен заниматься «своими курганскими делами» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Блогер и дизайнер Артемий Лебедев посоветовал губернатору Курганской области Вадиму Шумкову заниматься «своими курганскими делами». Так он отреагировал на заявление губернатора о том, что виновных в пандемии коронавируса нужно отдать под международный трибунал. «Курганский губернатор призвал к трибуналу над „зачинателями пандемии“. Вот интересно, какое дело курганскому губернатору до пандемии коронавируса, к которой он не имеет никакого отношения? Считаю, что все-таки курганскому губернатору надо заниматься своими курганскими делами», — заявил Лебедев в видеоблоге на своем youtube-канале. Шумков, отвечая на вопросы о пандемии, рассказал, что не верит в «нулевого» пациента, от которого начал распространяться COVID. «Очевидно, что у него в голове есть какая-то теория заговора, и он предложил устроить трибунал над теми людьми, которые устроили пандемию», — предположил Лебедев. URA.RU запросило комментарии по этому заявлению в пресс-службе губернатора Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что 1 февраля Шумков отвечал на вопросы жителей на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и в очередной раз заявил, что не верит в естественное происхождение COVID. По его словам, у пандемии имеются «сугубо экономические причины». Губернатор выразил надежду, что виновных в пандемии коронавируса ждет международный трибунал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев посоветовал губернатору Курганской области Вадиму Шумкову заниматься «своими курганскими делами». Так он отреагировал на заявление губернатора о том, что виновных в пандемии коронавируса нужно отдать под международный трибунал. «Курганский губернатор призвал к трибуналу над „зачинателями пандемии“. Вот интересно, какое дело курганскому губернатору до пандемии коронавируса, к которой он не имеет никакого отношения? Считаю, что все-таки курганскому губернатору надо заниматься своими курганскими делами», — заявил Лебедев в видеоблоге на своем youtube-канале. Шумков, отвечая на вопросы о пандемии, рассказал, что не верит в «нулевого» пациента, от которого начал распространяться COVID. «Очевидно, что у него в голове есть какая-то теория заговора, и он предложил устроить трибунал над теми людьми, которые устроили пандемию», — предположил Лебедев. URA.RU запросило комментарии по этому заявлению в пресс-службе губернатора Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что 1 февраля Шумков отвечал на вопросы жителей на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и в очередной раз заявил, что не верит в естественное происхождение COVID. По его словам, у пандемии имеются «сугубо экономические причины». Губернатор выразил надежду, что виновных в пандемии коронавируса ждет международный трибунал.