Крупные торговые сети Екатеринбурга договорились снизить цены

Семь крупных торговых сетей снизят цены на товары из социальной корзины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семь крупных торговых сетей в Свердловской области снизят цены на товары, входящие в социальную корзину. В каждой торговой сети количество позиций колеблется от 10 до 25. Об этом URA.RU сообщил свердловский Департамент информационной политики (ДИП).

«Договоренность достигнута с семью торговыми сетями: „Кировский“, „Монетка“, „Магнит“, „Пятерочка“, „Верный“, „О кей“ и „Метро кэш энд Керри“. Количество позиций, входящих в „социальную корзину“, в этих торговых сетях колеблется от 10 до 25 позиций», — сообщает ДИП.

Наценка сетей на товары из социальной корзины будет составлять от 0% до 10%. В отдельно взятых торговых сетях надбавка может иметь отрицательные значения. Также в условия договоренности входит то, что цены на продукты из социального перечня не будут расти быстрее инфляции.

Переговоры с торговыми сетями губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев начал летом 2021 года. Темой стало обеспечение уральцев доступными местными товарами и поддержке товаропроизводителей региона.