14 февраля 2022

Борт «Уральских авиалиний» не вылетел из Кольцово из-за шасси

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Самолет вернулся на стоянку воздушных судов в обед 13 февраля Фото:

Рейс «Уральских авиалиний» U6-219 «Екатеринбург — Сочи» вернулся на стоянку в Кольцово с 133 пассажирами из-за неисправности передней стойки шасси. Информацию сообщает Уральская транспортная прокуратура, занимающаяся проверкой инцидента.

«15 февраля в аэропорту Кольцово при движении воздушного судна авиакомпании „Уральские Авиалинии“ [рейс U6-219] выявлена техническая неисправность передней стойки шасси. Самолет вернулся на стоянку воздушных судов. На борту воздушного судна находятся 133 пассажира, из них 10 детей», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре сообщается, что представители авиакомпании в настоящий момент планируют заменить самолет. В пресс-службе «Уральских авиалиний» URA.RU сообщили что при рулении сработала индикация низкого давления в одной из гидросистем, датчик был заменен. Борт отправился в рейс по маршруту спустя два часа, комментируют инцидент представители «Уральских авиалиний».

Ранее стало известно о двух инцидентах с самолетами с промежутком в два дня в аэропорту Екатеринбурга — 9 февраля и 11 февраля. В обоих случаях до взлета пилотами была обнаружена техническая неисправность в двигателе, из-за чего пассажирам пришлось ожидать порядка двух часов.

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Рейс «Уральских авиалиний» U6-219 «Екатеринбург — Сочи» вернулся на стоянку в Кольцово с 133 пассажирами из-за неисправности передней стойки шасси. Информацию сообщает Уральская транспортная прокуратура, занимающаяся проверкой инцидента. «15 февраля в аэропорту Кольцово при движении воздушного судна авиакомпании „Уральские Авиалинии“ [рейс U6-219] выявлена техническая неисправность передней стойки шасси. Самолет вернулся на стоянку воздушных судов. На борту воздушного судна находятся 133 пассажира, из них 10 детей», — говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре сообщается, что представители авиакомпании в настоящий момент планируют заменить самолет. В пресс-службе «Уральских авиалиний» URA.RU сообщили что при рулении сработала индикация низкого давления в одной из гидросистем, датчик был заменен. Борт отправился в рейс по маршруту спустя два часа, комментируют инцидент представители «Уральских авиалиний». Ранее стало известно о двух инцидентах с самолетами с промежутком в два дня в аэропорту Екатеринбурга — 9 февраля и 11 февраля. В обоих случаях до взлета пилотами была обнаружена техническая неисправность в двигателе, из-за чего пассажирам пришлось ожидать порядка двух часов.
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