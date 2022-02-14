Борт «Уральских авиалиний» не вылетел из Кольцово из-за шасси

15 февраля 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Самолет вернулся на стоянку воздушных судов в обед 13 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейс «Уральских авиалиний» U6-219 «Екатеринбург — Сочи» вернулся на стоянку в Кольцово с 133 пассажирами из-за неисправности передней стойки шасси. Информацию сообщает Уральская транспортная прокуратура, занимающаяся проверкой инцидента. «15 февраля в аэропорту Кольцово при движении воздушного судна авиакомпании „Уральские Авиалинии“ [рейс U6-219] выявлена техническая неисправность передней стойки шасси. Самолет вернулся на стоянку воздушных судов. На борту воздушного судна находятся 133 пассажира, из них 10 детей», — говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре сообщается, что представители авиакомпании в настоящий момент планируют заменить самолет. В пресс-службе «Уральских авиалиний» URA.RU сообщили что при рулении сработала индикация низкого давления в одной из гидросистем, датчик был заменен. Борт отправился в рейс по маршруту спустя два часа, комментируют инцидент представители «Уральских авиалиний». Ранее стало известно о двух инцидентах с самолетами с промежутком в два дня в аэропорту Екатеринбурга — 9 февраля и 11 февраля. В обоих случаях до взлета пилотами была обнаружена техническая неисправность в двигателе, из-за чего пассажирам пришлось ожидать порядка двух часов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Рейс «Уральских авиалиний» U6-219 «Екатеринбург — Сочи» вернулся на стоянку в Кольцово с 133 пассажирами из-за неисправности передней стойки шасси. Информацию сообщает Уральская транспортная прокуратура, занимающаяся проверкой инцидента. «15 февраля в аэропорту Кольцово при движении воздушного судна авиакомпании „Уральские Авиалинии“ [рейс U6-219] выявлена техническая неисправность передней стойки шасси. Самолет вернулся на стоянку воздушных судов. На борту воздушного судна находятся 133 пассажира, из них 10 детей», — говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре сообщается, что представители авиакомпании в настоящий момент планируют заменить самолет. В пресс-службе «Уральских авиалиний» URA.RU сообщили что при рулении сработала индикация низкого давления в одной из гидросистем, датчик был заменен. Борт отправился в рейс по маршруту спустя два часа, комментируют инцидент представители «Уральских авиалиний». Ранее стало известно о двух инцидентах с самолетами с промежутком в два дня в аэропорту Екатеринбурга — 9 февраля и 11 февраля. В обоих случаях до взлета пилотами была обнаружена техническая неисправность в двигателе, из-за чего пассажирам пришлось ожидать порядка двух часов.