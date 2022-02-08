Экс-прокурора Копейска хотят посадить на 25 лет за участие в ОПГ

Для участников процесс «дела третейских судей» запросили большие сроки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Копейска (Челябинская область) просит вынести наказание экс-прокурору города Григорию Балыкину в виде 25 лет в колонии строгого режима. Балыкин обвиняется в создании и участии организованной преступной группировки (ОПГ). Как сообщили URA.RU в прокуратуре Копейска. Вместе с Балыкиным по этому уголовному делу проходит еще несколько человек.

«Балыкина признать виновным в совершении преступлений по ч.1 ст. 210 УК РФ (создание и участие преступного сообщества) и по ч.4, ст. 159 УК РФ (мошенничество). Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет со штрафом в размере 5 млн рублей», — такое требование было озвучено представителями гособвинения в Копейском городском суде, где проходит процесс.

Такой же срок и такой же штраф запросили для экс-гендиректора Копейского хлебокомбината Сергея Тумбаева и бывшего начальника управления имуществом мэрии Копейска Дмитрия Курилкина. Юристов Константина Гуревича и Антона Гусева просят отправить в колонию строгого режима на 15 лет со штрафом по 3 млн рублей для каждого.

Сам процесс получил название как «Дело о третейских судьях». Третейские суды не являются государственными и создавались, чтобы разгрузить гражданские и арбитражные суды. Фигуранты уголовного дела зарегистрировали «Челябинский областной третейский суд», который возглавил Балыкин. По версии следствия, в 2012—2015 годах члены ОПГ изготавливали фиктивные судебные решения, а потом регистрировали свое право собственности на чужие объектов.

От их действий пострадали жители Челябинской, Курганской и Оренбургской областей Ущерб оценивается в 355 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено в 2015 году. В суд материалы преданы в 2017 году. 3 марта обвиняемые выступят с последним словом.

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