Пермский завод будет спасать от гололеда европейскую страну

«Бионорд» уже использовали в Норвегии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Уральский завод противогололедных материалов» (ООО «УЗПМ»), расположенный в Пермском крае, впервые отправил свою продукцию «Бионорд» в Эстонию. Там пермской химией будут посыпать дороги. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

«Первые партии продукции противогололедных материалов отправились в Эстонию. Дорожные службы европейской страны будут применять его в столице», — отметила руководитель службы производственного экологического контроля и стандартизации Марина Демина.

Ранее продукт закупала еще одна страна Северной Европы — Норвегия. В России «Бионорд» используется в 60 городах. Им обрабатывают территорию Московского Кремля и Эрмитажа.

Также URA.RU сообщало, что пермский завод обеспечит старт долгожданного проекта президента России Владимира Путина. Компания «Протон-ПМ» поставит двигатели для испытаний тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5М».