16 февраля 2022

Пермский завод будет спасать от гололеда европейскую страну

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Гололед. Тюмень, тротуар, зима, плитка, гололед
«Бионорд» уже использовали в Норвегии Фото:

«Уральский завод противогололедных материалов» (ООО «УЗПМ»), расположенный в Пермском крае, впервые отправил свою продукцию «Бионорд» в Эстонию. Там пермской химией будут посыпать дороги. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

«Первые партии продукции противогололедных материалов отправились в Эстонию. Дорожные службы европейской страны будут применять его в столице», — отметила руководитель службы производственного экологического контроля и стандартизации Марина Демина.

Ранее продукт закупала еще одна страна Северной Европы — Норвегия. В России «Бионорд» используется в 60 городах. Им обрабатывают территорию Московского Кремля и Эрмитажа.

Также URA.RU сообщало, что пермский завод обеспечит старт долгожданного проекта президента России Владимира Путина. Компания «Протон-ПМ» поставит двигатели для испытаний тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5М».

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«Уральский завод противогололедных материалов» (ООО «УЗПМ»), расположенный в Пермском крае, впервые отправил свою продукцию «Бионорд» в Эстонию. Там пермской химией будут посыпать дороги. Об этом сообщили в пресс-службе завода. «Первые партии продукции противогололедных материалов отправились в Эстонию. Дорожные службы европейской страны будут применять его в столице», — отметила руководитель службы производственного экологического контроля и стандартизации Марина Демина. Ранее продукт закупала еще одна страна Северной Европы — Норвегия. В России «Бионорд» используется в 60 городах. Им обрабатывают территорию Московского Кремля и Эрмитажа. Также URA.RU сообщало, что пермский завод обеспечит старт долгожданного проекта президента России Владимира Путина. Компания «Протон-ПМ» поставит двигатели для испытаний тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5М».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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