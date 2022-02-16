16 февраля 2022

Пермские власти назвали стоимость салюта на 9 Мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют. Тюмень, салют, фейерверк
Салют на 9 мая будет стоит около 940,8 тысяч Фото:

Пермские власти начали искать подрядчиков, которые организуют праздничные фейерверки в День Победы и День России. На два салюта они готовы потратить около 1,8 миллиона рублей. В День Победы он будет чуть дороже — 940,8 тысячи. Соответствующие объявления появились на сайте госзакупок.

«МБУК „Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий“ объявило конкурс по поиску подрядчиков на организацию и проведение высотного фейерверка. Место и время запуска высотного фейерверка сообщается заказчиком за 10 дней до даты запуска фейерверка», — указано в обеих закупках.

Максимальная стоимость контракта на фейерверк в День Победы — 940,8 тысячи рублей. В День России (День города) — 916,4 тысячи рублей.

Согласно техзаданию, салют 9 мая должен будет греметь не менее 10 минут, а 12 июня допускается салют короче — не менее 7 минут. О месте и времени запусков будет сообщено за 10 дней до государственных праздников.

В 2021 году салют в День Победы запускали с базы «Летающий лыжник» в микрорайоне Городские горки. Пермяков тогда призывали никуда специально не идти, потому, что фейерверк будет виден со всех высоких точек города.

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Пермские власти начали искать подрядчиков, которые организуют праздничные фейерверки в День Победы и День России. На два салюта они готовы потратить около 1,8 миллиона рублей. В День Победы он будет чуть дороже — 940,8 тысячи. Соответствующие объявления появились на сайте госзакупок. «МБУК „Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий“ объявило конкурс по поиску подрядчиков на организацию и проведение высотного фейерверка. Место и время запуска высотного фейерверка сообщается заказчиком за 10 дней до даты запуска фейерверка», — указано в обеих закупках. Максимальная стоимость контракта на фейерверк в День Победы — 940,8 тысячи рублей. В День России (День города) — 916,4 тысячи рублей. Согласно техзаданию, салют 9 мая должен будет греметь не менее 10 минут, а 12 июня допускается салют короче — не менее 7 минут. О месте и времени запусков будет сообщено за 10 дней до государственных праздников. В 2021 году салют в День Победы запускали с базы «Летающий лыжник» в микрорайоне Городские горки. Пермяков тогда призывали никуда специально не идти, потому, что фейерверк будет виден со всех высоких точек города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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