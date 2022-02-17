В соцсетях единодушно поддержали Валиеву, занявшую 4 место. «Чемпионка Олимпиады 2026 года!»

17 февраля 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

Комментаторы желают Камиле Валиевой новых побед Фото: HOW HWEE YOUNG/EPA новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Российские пользователи единодушно поддерживают фигуристку Камилу Валиеву, занявшую четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Одни желают ей сил, другие прочат в будущие чемпионки. Ранее стало известно, что Камила Валиева заняла 4 место на соревнованиях по фигурному катанию в произвольной программе. После выступления она расплакалась. Фигуристка допустила несколько серьезных ошибок, дважды упав во время проката. Ее баллы — 141,93. Россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе места. Валиеву временно отстраняли от выступлений из-за якобы положительной допинг-пробы. В организме у фигуристки обнаружили триметадизин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. Как выяснилось впоследствии, препарат принимал дедушка Камилы. CAS позволил Валиевой вернуться к выступлениям из-за ее статуса «защищенной персоны» — ей еще нет 16 лет. Ирина Барская поддержала спортсменку стихами Скриншот с социальной сети «ВКонтакте» Одни назвали Валиеву всеобщей любимицей… Скриншот с социальной сети «ВКонтакте» …другие злятся из-за ситуации, в которой оказалась фигуристка Скриншот с социальной сети «ВКонтакте» Болельщики надеются, что Валиева не сдастся… Скриншот с социальной сети «ВКонтакте» …и выиграет Олимпиаду в 2026 году Скриншот с социальной сети Twitter Пользователи поддерживают спортсменку Скриншот с социальной сети Twitter Кое-кто серьезно расстроился из-за ее поражения Скриншот с социальной сети Twitter Но версий о блестящем будущем спортсменки все больше Скриншот с социальной сети Twitter Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские пользователи единодушно поддерживают фигуристку Камилу Валиеву, занявшую четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Одни желают ей сил, другие прочат в будущие чемпионки. Ранее стало известно, что Камила Валиева заняла 4 место на соревнованиях по фигурному катанию в произвольной программе. После выступления она расплакалась. Фигуристка допустила несколько серьезных ошибок, дважды упав во время проката. Ее баллы — 141,93. Россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе места. Валиеву временно отстраняли от выступлений из-за якобы положительной допинг-пробы. В организме у фигуристки обнаружили триметадизин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. Как выяснилось впоследствии, препарат принимал дедушка Камилы. CAS позволил Валиевой вернуться к выступлениям из-за ее статуса «защищенной персоны» — ей еще нет 16 лет.