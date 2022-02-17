В соцсетях единодушно поддержали Валиеву, занявшую 4 место. «Чемпионка Олимпиады 2026 года!»

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ТАСС, валиева камила
Комментаторы желают Камиле Валиевой новых побед Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российские пользователи единодушно поддерживают фигуристку Камилу Валиеву, занявшую четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Одни желают ей сил, другие прочат в будущие чемпионки.

Ранее стало известно, что Камила Валиева заняла 4 место на соревнованиях по фигурному катанию в произвольной программе. После выступления она расплакалась. Фигуристка допустила несколько серьезных ошибок, дважды упав во время проката. Ее баллы — 141,93. Россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе места.

Валиеву временно отстраняли от выступлений из-за якобы положительной допинг-пробы. В организме у фигуристки обнаружили триметадизин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. Как выяснилось впоследствии, препарат принимал дедушка Камилы. CAS позволил Валиевой вернуться к выступлениям из-за ее статуса «защищенной персоны» — ей еще нет 16 лет.

Ирина Барская поддержала спортсменку стихами
Одни назвали Валиеву всеобщей любимицей…
…другие злятся из-за ситуации, в которой оказалась фигуристка
Болельщики надеются, что Валиева не сдастся…
…и выиграет Олимпиаду в 2026 году
Пользователи поддерживают спортсменку
Кое-кто серьезно расстроился из-за ее поражения
Но версий о блестящем будущем спортсменки все больше

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Российские пользователи единодушно поддерживают фигуристку Камилу Валиеву, занявшую четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Одни желают ей сил, другие прочат в будущие чемпионки. Ранее стало известно, что Камила Валиева заняла 4 место на соревнованиях по фигурному катанию в произвольной программе. После выступления она расплакалась. Фигуристка допустила несколько серьезных ошибок, дважды упав во время проката. Ее баллы — 141,93. Россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе места. Валиеву временно отстраняли от выступлений из-за якобы положительной допинг-пробы. В организме у фигуристки обнаружили триметадизин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. Как выяснилось впоследствии, препарат принимал дедушка Камилы. CAS позволил Валиевой вернуться к выступлениям из-за ее статуса «защищенной персоны» — ей еще нет 16 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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