19 февраля 2022
18 февраля 2022

Музыканты Пермской филармонии выступят на вокзале

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат по гольфу в клубе Pine Creek. Екатеринбург, музыкант, пианист, музыка, рояль
Концерты на Перми-II пройдут 23 февраля и 8 марта Фото:

Железнодорожный вокзал на время станет новой площадкой для выступлений музыкантов Пермской филармонии. Концерты на «Перми-II» приурочат ко Дню защитника Отечества и Всемирному женскому дню, пояснили URA.RU в РЖД.

«Концерты классической и современной музыки пройдут в транзитном зале вокзала 23 февраля в 10:30 и 19:00 (в часы наибольшего пассажиропотока). График на 8 марта пока утверждается», — рассказали на железной дороге.

Перед пассажирами выступят Маргарита Соснер (сопрано), Андрей Мехоношин (баян) и ансамбль «Хорус-квартет». В РЖД отмечают, что живая музыка на «Перми-II» будет звучать не впервые. С лета 2021 года в рамках проекта «В путь — с филармонией» на вокзале состоялось более 50 концертов.

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Железнодорожный вокзал на время станет новой площадкой для выступлений музыкантов Пермской филармонии. Концерты на «Перми-II» приурочат ко Дню защитника Отечества и Всемирному женскому дню, пояснили URA.RU в РЖД. «Концерты классической и современной музыки пройдут в транзитном зале вокзала 23 февраля в 10:30 и 19:00 (в часы наибольшего пассажиропотока). График на 8 марта пока утверждается», — рассказали на железной дороге. Перед пассажирами выступят Маргарита Соснер (сопрано), Андрей Мехоношин (баян) и ансамбль «Хорус-квартет». В РЖД отмечают, что живая музыка на «Перми-II» будет звучать не впервые. С лета 2021 года в рамках проекта «В путь — с филармонией» на вокзале состоялось более 50 концертов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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