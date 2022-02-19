Музыканты Пермской филармонии выступят на вокзале

Концерты на Перми-II пройдут 23 февраля и 8 марта Фото: Дарья Попова © URA.RU

Железнодорожный вокзал на время станет новой площадкой для выступлений музыкантов Пермской филармонии. Концерты на «Перми-II» приурочат ко Дню защитника Отечества и Всемирному женскому дню, пояснили URA.RU в РЖД.

«Концерты классической и современной музыки пройдут в транзитном зале вокзала 23 февраля в 10:30 и 19:00 (в часы наибольшего пассажиропотока). График на 8 марта пока утверждается», — рассказали на железной дороге.

Перед пассажирами выступят Маргарита Соснер (сопрано), Андрей Мехоношин (баян) и ансамбль «Хорус-квартет». В РЖД отмечают, что живая музыка на «Перми-II» будет звучать не впервые. С лета 2021 года в рамках проекта «В путь — с филармонией» на вокзале состоялось более 50 концертов.