По словам источника, справка, выданная Саковской, сдержала недостоверную информацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудницу управления на транспорте МВД УрФО в Екатеринбурге Надежду Саковскую заподозрили в подделке справки о службе в Федеральной налоговой службе, откуда она пришла в ведомство. Об этом URA.RU сообщил источник в транспортном главке МВД.

«Жена начальника линейного отдела на станции „Екатеринбург-Пассажирский“ полковника полиции Вадима Саковского Надежда была устроена им в УТ МВД России по УрФО. Предоставила справку о сроке службы в инспекции 15 лет», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что сотрудница собиралась уйти из главка на пенсию по выслуге лет. Однако, по словам источника, позднее оказалось, что выслуги сотруднице оказалось недостаточно — вместо 15-ти лет она прослужила в налоговой службе только десять. В связи с этим сотрудницу заподозрили в подделке документа, что грозило увольнением по отрицательным мотивам и возбуждением уголовного дела. Сейчас известно, что Саковская уволилась из главка по собственному желанию.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы Уральского управления на транспорте Елене Епимаховой. «В УТ МВД России по УрФО прием на службу в органы внутренних дел и увольнение со службы в органах внутренних дел осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. При поступлении и дальнейшем прохождении службы указанным сотрудником были предоставлены документы, которые неоднократно проверялись, нарушений выявлено не было. Исчисление выслуги лет и начисление единовременного пособия при увольнении проведены сотруднику в соответствии с законодательством», — сообщила Епимахова.

Агентство направило запрос в Федеральную налоговую службу. Ответа на момент публикации не поступало.

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