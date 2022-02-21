Жену полковника устроили в уральский главк МВД с липовой справкой. Инсайд

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, подписание, подписание договора, документ с подписями, подписание документа, руки, Принятие закона, шариковая ручка
По словам источника, справка, выданная Саковской, сдержала недостоверную информацию Фото:

Сотрудницу управления на транспорте МВД УрФО в Екатеринбурге Надежду Саковскую заподозрили в подделке справки о службе в Федеральной налоговой службе, откуда она пришла в ведомство. Об этом URA.RU сообщил источник в транспортном главке МВД.

«Жена начальника линейного отдела на станции „Екатеринбург-Пассажирский“ полковника полиции Вадима Саковского Надежда была устроена им в УТ МВД России по УрФО. Предоставила справку о сроке службы в инспекции 15 лет», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что сотрудница собиралась уйти из главка на пенсию по выслуге лет. Однако, по словам источника, позднее оказалось, что выслуги сотруднице оказалось недостаточно — вместо 15-ти лет она прослужила в налоговой службе только десять. В связи с этим сотрудницу заподозрили в подделке документа, что грозило увольнением по отрицательным мотивам и возбуждением уголовного дела. Сейчас известно, что Саковская уволилась из главка по собственному желанию.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы Уральского управления на транспорте Елене Епимаховой. «В УТ МВД России по УрФО прием на службу в органы внутренних дел и увольнение со службы в органах внутренних дел осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. При поступлении и дальнейшем прохождении службы указанным сотрудником были предоставлены документы, которые неоднократно проверялись, нарушений выявлено не было. Исчисление выслуги лет и начисление единовременного пособия при увольнении проведены сотруднику в соответствии с законодательством», — сообщила Епимахова.

Агентство направило запрос в Федеральную налоговую службу. Ответа на момент публикации не поступало.

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Сотрудницу управления на транспорте МВД УрФО в Екатеринбурге Надежду Саковскую заподозрили в подделке справки о службе в Федеральной налоговой службе, откуда она пришла в ведомство. Об этом URA.RU сообщил источник в транспортном главке МВД. «Жена начальника линейного отдела на станции „Екатеринбург-Пассажирский“ полковника полиции Вадима Саковского Надежда была устроена им в УТ МВД России по УрФО. Предоставила справку о сроке службы в инспекции 15 лет», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что сотрудница собиралась уйти из главка на пенсию по выслуге лет. Однако, по словам источника, позднее оказалось, что выслуги сотруднице оказалось недостаточно — вместо 15-ти лет она прослужила в налоговой службе только десять. В связи с этим сотрудницу заподозрили в подделке документа, что грозило увольнением по отрицательным мотивам и возбуждением уголовного дела. Сейчас известно, что Саковская уволилась из главка по собственному желанию. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы Уральского управления на транспорте Елене Епимаховой. «В УТ МВД России по УрФО прием на службу в органы внутренних дел и увольнение со службы в органах внутренних дел осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. При поступлении и дальнейшем прохождении службы указанным сотрудником были предоставлены документы, которые неоднократно проверялись, нарушений выявлено не было. Исчисление выслуги лет и начисление единовременного пособия при увольнении проведены сотруднику в соответствии с законодательством», — сообщила Епимахова. Агентство направило запрос в Федеральную налоговую службу. Ответа на момент публикации не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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