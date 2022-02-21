Омбудсмен рассказала, из-за чего избили школьницу Копейска

Евгения Майорова готова помочь матери пострадавшей девочки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конфликт между детьми в Копейской школе, после которого одноклассники избили третьеклассницу, произошел из-за неприличного жеста школьницы. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

«Разговаривала с управлением образования администрации Копейска. Там мне рассказали, что причиной конфликта стала ссора между детьми. Девочка показала мальчишкам неприличный жест и те затеяли с ней драку», — заявила URA.RUМайорова.

По словам омбудсмена, сейчас очень важно урегулировать конфликт, чтобы ребенок больше не испытывал психологических травм и смог продолжить обучение в школе. Майорова отметила, что готова встретится с матерью пострадавшей девочки и оказать ей помощь.

Ранее мать девочки сообщила, что одноклассники школы №43 избили ее дочь и оставили без сознания на снегу. По словам матери, ее дочь восемь минут лежала без сознания. Майорова отметила URA.RU, что в настоящее время по данному инциденту продолжается проверка.

По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления СКР по Челябинской области.