23 февраля 2022
22 февраля 2022

Отдых в челябинских санаториях приостановили из-за беженцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка соблюдения карантина в курортных местах на озере Увильды в Аргаяшском районе. Челябинская область, увильды, санаторий увильды
Отдых в санаториях могут возобновить через несколько дней Фото:
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Беженцы с Украины

В Челябинской области временно остановили заезды в санатории из-за беженцев из Донбасса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительстве региона, отметив, что это временная мера и речь идет о тех, кто приобрел путевку для отдыха, а не для лечения.

«Путевки временно не предоставляются в санаторий „Утес“(Сосновский район), в социально-оздоровительный центр для пожилых „Тополек“ (Варненский район) и санаторий „Сосновая горка“ (Чебаркульский район). Это временная мера. Учреждения социальной сферы региона продолжают оказывать плановые медицинские услуги жителям», — отметили в пресс-службе правительства.

В правительстве отмечают, что отдых по путевкам в санаториях могут возобновить через несколько дней. В Челябинскую область беженцев из ДНР и ЛНР федеральный штаб пока не направлял, но со стороны региона проделана вся необходимая работа, в том числе подготовлены пункты временного размещения.

Ранее стало известно, что эвакуация жителей из Донецкой народной республики приостановлена. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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В Челябинской области временно остановили заезды в санатории из-за беженцев из Донбасса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительстве региона, отметив, что это временная мера и речь идет о тех, кто приобрел путевку для отдыха, а не для лечения. «Путевки временно не предоставляются в санаторий „Утес“(Сосновский район), в социально-оздоровительный центр для пожилых „Тополек“ (Варненский район) и санаторий „Сосновая горка“ (Чебаркульский район). Это временная мера. Учреждения социальной сферы региона продолжают оказывать плановые медицинские услуги жителям», — отметили в пресс-службе правительства. В правительстве отмечают, что отдых по путевкам в санаториях могут возобновить через несколько дней. В Челябинскую область беженцев из ДНР и ЛНР федеральный штаб пока не направлял, но со стороны региона проделана вся необходимая работа, в том числе подготовлены пункты временного размещения. Ранее стало известно, что эвакуация жителей из Донецкой народной республики приостановлена. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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