Отдых в челябинских санаториях приостановили из-за беженцев

Отдых в санаториях могут возобновить через несколько дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

В Челябинской области временно остановили заезды в санатории из-за беженцев из Донбасса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительстве региона, отметив, что это временная мера и речь идет о тех, кто приобрел путевку для отдыха, а не для лечения.

«Путевки временно не предоставляются в санаторий „Утес“(Сосновский район), в социально-оздоровительный центр для пожилых „Тополек“ (Варненский район) и санаторий „Сосновая горка“ (Чебаркульский район). Это временная мера. Учреждения социальной сферы региона продолжают оказывать плановые медицинские услуги жителям», — отметили в пресс-службе правительства.

В правительстве отмечают, что отдых по путевкам в санаториях могут возобновить через несколько дней. В Челябинскую область беженцев из ДНР и ЛНР федеральный штаб пока не направлял, но со стороны региона проделана вся необходимая работа, в том числе подготовлены пункты временного размещения.

Ранее стало известно, что эвакуация жителей из Донецкой народной республики приостановлена. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.