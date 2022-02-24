Депутата гордумы Челябинска вызвали на допрос в СКР

Виталия Паутова вызвали на допрос в качестве свидетеля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутата гордумы Челябинска Виталия Паутова 25 февраля вызвали на допрос в Следственный комитет. Оперативное сопровождение дела ведет региональное управление ФСБ, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Речь идет о какой-то истории, связанной с градостроительными вопросами еще 2018 года, когда городом руководил Владимир Елистратов. Паутов давал показания как член комиссии по градостроительству городской думы, хотя он никаких документов не подписывает», — сообщили URA.RU инсайдер.

«Меня вызывали на допрос в качестве свидетеля по одному делу, разглашать обстоятельства которого я не могу. Я приехал в управление сам, получив повестку», — подтвердил URA.RU сам Паутов.

В пресс-службе СУ СКР заявили URA.RU, что не располагают информацией. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области воздержались от комментариев.