Мэр Перми предупредил подчиненных об угрозе трагедии

Алексей Демкин озаботился безопасностью горожан Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин призвал глав районов города контролировать очистку крыш от снега. По его словам, вопрос стоит очень остро, а недоработки могут привести к трагедии.

«По количеству обращений в мои соцсети вижу, что вопрос стоит достаточно остро. Даже небольшое количество льда на скатной крыше может привести к трагедии», — пишет Демкин в соцсети «ВКонтакте».

В последние дни в Пермском крае установилась теплая и снежная погода. На прошлой неделе жительницу Горнозаводска завалило снегом и льдом с крыши жилого дома. В результате она получила серьезный перелом бедра, а следователи возбудили уголовное дело. В столице региона из-за снега, неубранного с дорог и тротуаров, прокуратура ранее внесла представление мэру. Источники URA.RU говорили, что из-за проблем со снегом своих постов могут лишиться главы Ленинского и Мотовилихинского районов Перми.