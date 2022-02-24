24 февраля 2022

Мэр Перми предупредил подчиненных об угрозе трагедии

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Алексеем Дёмкиным. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин озаботился безопасностью горожан Фото:

Глава Перми Алексей Демкин призвал глав районов города контролировать очистку крыш от снега. По его словам, вопрос стоит очень остро, а недоработки могут привести к трагедии.

«По количеству обращений в мои соцсети вижу, что вопрос стоит достаточно остро. Даже небольшое количество льда на скатной крыше может привести к трагедии», — пишет Демкин в соцсети «ВКонтакте».

В последние дни в Пермском крае установилась теплая и снежная погода. На прошлой неделе жительницу Горнозаводска завалило снегом и льдом с крыши жилого дома. В результате она получила серьезный перелом бедра, а следователи возбудили уголовное дело. В столице региона из-за снега, неубранного с дорог и тротуаров, прокуратура ранее внесла представление мэру. Источники URA.RU говорили, что из-за проблем со снегом своих постов могут лишиться главы Ленинского и Мотовилихинского районов Перми.

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Глава Перми Алексей Демкин призвал глав районов города контролировать очистку крыш от снега. По его словам, вопрос стоит очень остро, а недоработки могут привести к трагедии. «По количеству обращений в мои соцсети вижу, что вопрос стоит достаточно остро. Даже небольшое количество льда на скатной крыше может привести к трагедии», — пишет Демкин в соцсети «ВКонтакте». В последние дни в Пермском крае установилась теплая и снежная погода. На прошлой неделе жительницу Горнозаводска завалило снегом и льдом с крыши жилого дома. В результате она получила серьезный перелом бедра, а следователи возбудили уголовное дело. В столице региона из-за снега, неубранного с дорог и тротуаров, прокуратура ранее внесла представление мэру. Источники URA.RU говорили, что из-за проблем со снегом своих постов могут лишиться главы Ленинского и Мотовилихинского районов Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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