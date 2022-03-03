Губернатор обратился к челябинцам в связи с событиями на Украине

Алексей Текслер призвал глав городов и жителей бороться с новыми вызовами (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 марта обратился к жителям региона в связи с событиями на Украине и сделал ряд важных программных заявлений. Свое обращение к челябинцам глава региона написал в Instagram.

«Как и многие в эти дни, переживаю за события на Украине. За наших солдат, за мирных жителей. При этом, несмотря на новые серьезные вызовы и угрозы, нужно продолжить работать, энергично и решительно», — заявил Текслер.

Губернатор заверил, что сферы жизнедеятельности области работают в обычном режиме. Нет сбоев в социальных выплатах и пенсиях, обеспечении лекарствами, снабжении учреждений. Промышленность адаптируется к новым условиям, а власти поддерживают производство и занятость. На особом контроле у областных властей продовольственная безопасность региона. В сложившейся ситуации важно предотвратить необоснованный рост цен.

«Всем представителям власти в регионе, главам городов и районов. Нынешняя ситуация — не повод „бросать лопату“. У нас много проектов: дороги, газификация, строительство школ, детских садов, больниц и так далее. Работу продолжаем, все будем делать, как запланировали», — написал губернатор.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецке. Цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам