Инвестор назвал две замены доллару

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Доллар могут заменить китайская или швейцарская валюты, считает Григорий Сосновский Фото:
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В краткосрочной перспективе китайский юань может заменить для России доллар, а в будущем место американской валюты может занять швейцарский франк. Такое мнение выразил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

«Сейчас в качестве альтернативы доллару можно рассматривать покупку юаней, хотя с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть определенные трудности. В более долгосрочном плане швейцарский франк предпочтительней юаня с точки зрения стабильности динамики», — сказал Сосновский в интервью изданию «Прайм».

Инвестор отметил, что заменить доллар можно физической покупкой золота, однако на мировых рынках оно торгуется в долларах. «Недостатком таких вложений является то, что золото, будучи биржевым товаром, может серьезно меняться в стоимости. Валюты же, в целом, как инструмент обладают большей стабильностью», — заключил Сосновский.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ США и страны Евросоюза ввели против России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки РФ.

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В краткосрочной перспективе китайский юань может заменить для России доллар, а в будущем место американской валюты может занять швейцарский франк. Такое мнение выразил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский. «Сейчас в качестве альтернативы доллару можно рассматривать покупку юаней, хотя с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть определенные трудности. В более долгосрочном плане швейцарский франк предпочтительней юаня с точки зрения стабильности динамики», — сказал Сосновский в интервью изданию «Прайм». Инвестор отметил, что заменить доллар можно физической покупкой золота, однако на мировых рынках оно торгуется в долларах. «Недостатком таких вложений является то, что золото, будучи биржевым товаром, может серьезно меняться в стоимости. Валюты же, в целом, как инструмент обладают большей стабильностью», — заключил Сосновский. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ США и страны Евросоюза ввели против России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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