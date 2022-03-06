Инвестор назвал две замены доллару

Доллар могут заменить китайская или швейцарская валюты, считает Григорий Сосновский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В краткосрочной перспективе китайский юань может заменить для России доллар, а в будущем место американской валюты может занять швейцарский франк. Такое мнение выразил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

«Сейчас в качестве альтернативы доллару можно рассматривать покупку юаней, хотя с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть определенные трудности. В более долгосрочном плане швейцарский франк предпочтительней юаня с точки зрения стабильности динамики», — сказал Сосновский в интервью изданию «Прайм».

Инвестор отметил, что заменить доллар можно физической покупкой золота, однако на мировых рынках оно торгуется в долларах. «Недостатком таких вложений является то, что золото, будучи биржевым товаром, может серьезно меняться в стоимости. Валюты же, в целом, как инструмент обладают большей стабильностью», — заключил Сосновский.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ США и страны Евросоюза ввели против России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки РФ.