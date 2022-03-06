Инвестор назвал две замены доллару

В краткосрочной перспективе китайский юань может заменить для России доллар, а в будущем место американской валюты может занять швейцарский франк. Такое мнение выразил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.
«Сейчас в качестве альтернативы доллару можно рассматривать покупку юаней, хотя с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть определенные трудности. В более долгосрочном плане швейцарский франк предпочтительней юаня с точки зрения стабильности динамики», — сказал Сосновский в интервью изданию «Прайм».
Инвестор отметил, что заменить доллар можно физической покупкой золота, однако на мировых рынках оно торгуется в долларах. «Недостатком таких вложений является то, что золото, будучи биржевым товаром, может серьезно меняться в стоимости. Валюты же, в целом, как инструмент обладают большей стабильностью», — заключил Сосновский.
В краткосрочной перспективе китайский юань может заменить для России доллар, а в будущем место американской валюты может занять швейцарский франк. Такое мнение выразил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский. «Сейчас в качестве альтернативы доллару можно рассматривать покупку юаней, хотя с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть определенные трудности. В более долгосрочном плане швейцарский франк предпочтительней юаня с точки зрения стабильности динамики», — сказал Сосновский в интервью изданию «Прайм». Инвестор отметил, что заменить доллар можно физической покупкой золота, однако на мировых рынках оно торгуется в долларах. «Недостатком таких вложений является то, что золото, будучи биржевым товаром, может серьезно меняться в стоимости. Валюты же, в целом, как инструмент обладают большей стабильностью», — заключил Сосновский. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ США и страны Евросоюза ввели против России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки РФ.