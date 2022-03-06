В Челябинске отложили автопробег в поддержку российских военных

Автопробег перенесли из-за погодных условий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Челябинске перенесли на другой день автопробег в поддержку российских военных во время проведения спецоперации РФ на Украине. Как сообщили URA.RU организаторы, решение о переносе приняли из-за погодных условий.

«Мы приняли решение перенести автопробег в поддержку российских военных с 7 на 12 марта из-за погодных условий. В большинстве городов, которые намечены в маршруте замело дороги, машины не проедут», — сообщили URA.RU организаторы автопробега.

В инициативной группе добавили, что маршрут автопробега состоит из пяти городов. Это Челябинск, Еманжелинск, Южноуральск, Пласт и Троицк. Принять участие в пробеге может каждый желающий.

Подобные мероприятия прошли на прошлой неделе в Сатке, Кыштыме и Чесменском районе. В Челябинске предыдущий автопробег в поддержку действий ВС РФ по защите жителей Донбасса состоялся 23 февраля.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, операция несет освободительный характер, и призвана прекратить восьмилетние боевые действия на Донбассе, жителей которого подвергли геноциду.