09 марта 2022
08 марта 2022
07 марта 2022

В Челябинске отменили концерт Венского оркестра

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония открытия концертного сезона в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Екатеринбург, оркестр, биньямини ядер
Концерт перенесен на более позднюю дату Фото:
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В Челябинске отменили концерт Венского филармонического «Штраус оркестра». Мероприятие должно было состояться 15 марта. В городских зрелищных кассах (ГЗК) URA.RU сообщили, что концерт перенес на более позднюю дату.

«Концерт перенесен на более позднюю дату. Перенос связан с закрытием воздушного пространства между странами», — сообщили URA.RU в ГЗК.

Ранее сразу несколько зарубежных исполнителей заявили об отмене концертов в Челябинске. Джазмен Аарон Майерс отказался от выступлений во время своего тура. Органист Михаэль Шенхайт также отменил свои выступления. Все мероприятия отменены по независящим от организаторов причинам.

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В Челябинске отменили концерт Венского филармонического «Штраус оркестра». Мероприятие должно было состояться 15 марта. В городских зрелищных кассах (ГЗК) URA.RU сообщили, что концерт перенес на более позднюю дату. «Концерт перенесен на более позднюю дату. Перенос связан с закрытием воздушного пространства между странами», — сообщили URA.RU в ГЗК. Ранее сразу несколько зарубежных исполнителей заявили об отмене концертов в Челябинске. Джазмен Аарон Майерс отказался от выступлений во время своего тура. Органист Михаэль Шенхайт также отменил свои выступления. Все мероприятия отменены по независящим от организаторов причинам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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