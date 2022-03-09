В Челябинске отменили концерт Венского оркестра

Концерт перенесен на более позднюю дату Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Челябинске отменили концерт Венского филармонического «Штраус оркестра». Мероприятие должно было состояться 15 марта. В городских зрелищных кассах (ГЗК) URA.RU сообщили, что концерт перенес на более позднюю дату.

«Концерт перенесен на более позднюю дату. Перенос связан с закрытием воздушного пространства между странами», — сообщили URA.RU в ГЗК.

Ранее сразу несколько зарубежных исполнителей заявили об отмене концертов в Челябинске. Джазмен Аарон Майерс отказался от выступлений во время своего тура. Органист Михаэль Шенхайт также отменил свои выступления. Все мероприятия отменены по независящим от организаторов причинам.