Зеленский предложил перенести переговоры с Россией в Иерусалим 12 марта 2022 в 19:39 Размер текста - 17 + Зеленский предложил премьер-министру Израиля стать посредником в переговорах с Россией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету стать посредником в российско-украинских переговорах. Об этом украинский глава сообщил на брифинге с представителями иностранных СМИ. По словам главы Украины, он предложил премьер-министру Израиля провести переговоры России и Украины в Иерусалиме. Также Зеленский отметил, что переговорщики начали обсуждать реальные вопросы, а не «бросать ультиматумы». Трансляция брифинга доступна в telegram-канале офиса президента Украины. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Президент Росси Владимир Путин не раз отмечал, что цель операции — освобождение территорий Луганской и Донецкой народных республик, а не оккупация Украины. С тех пор прошло уже несколько раундов российско-украинских переговоров. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету стать посредником в российско-украинских переговорах. Об этом украинский глава сообщил на брифинге с представителями иностранных СМИ. По словам главы Украины, он предложил премьер-министру Израиля провести переговоры России и Украины в Иерусалиме. Также Зеленский отметил, что переговорщики начали обсуждать реальные вопросы, а не «бросать ультиматумы». Трансляция брифинга доступна в telegram-канале офиса президента Украины. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Президент Росси Владимир Путин не раз отмечал, что цель операции — освобождение территорий Луганской и Донецкой народных республик, а не оккупация Украины. С тех пор прошло уже несколько раундов российско-украинских переговоров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям