Зеленский предложил перенести переговоры с Россией в Иерусалим

Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету стать посредником в российско-украинских переговорах. Об этом украинский глава сообщил на брифинге с представителями иностранных СМИ.
По словам главы Украины, он предложил премьер-министру Израиля провести переговоры России и Украины в Иерусалиме. Также Зеленский отметил, что переговорщики начали обсуждать реальные вопросы, а не «бросать ультиматумы». Трансляция брифинга доступна в telegram-канале офиса президента Украины.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Президент Росси Владимир Путин не раз отмечал, что цель операции — освобождение территорий Луганской и Донецкой народных республик, а не оккупация Украины. С тех пор прошло уже несколько раундов российско-украинских переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету стать посредником в российско-украинских переговорах. Об этом украинский глава сообщил на брифинге с представителями иностранных СМИ. По словам главы Украины, он предложил премьер-министру Израиля провести переговоры России и Украины в Иерусалиме. Также Зеленский отметил, что переговорщики начали обсуждать реальные вопросы, а не «бросать ультиматумы». Трансляция брифинга доступна в telegram-канале офиса президента Украины. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Президент Росси Владимир Путин не раз отмечал, что цель операции — освобождение территорий Луганской и Донецкой народных республик, а не оккупация Украины. С тех пор прошло уже несколько раундов российско-украинских переговоров.