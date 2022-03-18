«Пятерочка», «Перекресток» и другие крупные сети отменят скидки

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Торговая сеть «Пятёрочка». Курган , парковка, торговая сеть пятерочка, автомобильная парковка, машина, магазин пятерочка, тц пятерочка
Поставщики крупных торговых сетей отказываются от промоакций Фото:

Ряд поставщиков крупнейшего по обороту российского ретейлера X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») отказались от промоакций, в число которых входят скидки на продукцию. Подобная ситуация произошла также с сетью «Азбука вкуса» и «Верный».

«С конца февраля от проведения промоакций, предусматривающих в том числе скидки на продукцию, отказался целый ряд поставщиков крупнейшего по обороту российского ретейлера X5 Group (управляет торговыми сетями „Пятерочка“, „Перекресток“ и „Чижик“)», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что сеть «Азбука вкуса» также столкнулась с отказом поставщиков от части согласованных скидок. В сети «Верный» от промоакций, в том числе и скидок, отказались около трети поставщиков.

Ранее сообщалось, что цены на яйца в России могут вырасти до 40% уже в этом месяце. Это обусловлено повышением курса валют.

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Ряд поставщиков крупнейшего по обороту российского ретейлера X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») отказались от промоакций, в число которых входят скидки на продукцию. Подобная ситуация произошла также с сетью «Азбука вкуса» и «Верный». «С конца февраля от проведения промоакций, предусматривающих в том числе скидки на продукцию, отказался целый ряд поставщиков крупнейшего по обороту российского ретейлера X5 Group (управляет торговыми сетями „Пятерочка“, „Перекресток“ и „Чижик“)», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что сеть «Азбука вкуса» также столкнулась с отказом поставщиков от части согласованных скидок. В сети «Верный» от промоакций, в том числе и скидок, отказались около трети поставщиков. Ранее сообщалось, что цены на яйца в России могут вырасти до 40% уже в этом месяце. Это обусловлено повышением курса валют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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