«Пятерочка», «Перекресток» и другие крупные сети отменят скидки

18 марта 2022 в 05:10 Размер текста - 17 +

Поставщики крупных торговых сетей отказываются от промоакций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ряд поставщиков крупнейшего по обороту российского ретейлера X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») отказались от промоакций, в число которых входят скидки на продукцию. Подобная ситуация произошла также с сетью «Азбука вкуса» и «Верный». «С конца февраля от проведения промоакций, предусматривающих в том числе скидки на продукцию, отказался целый ряд поставщиков крупнейшего по обороту российского ретейлера X5 Group (управляет торговыми сетями „Пятерочка“, „Перекресток“ и „Чижик“)», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что сеть «Азбука вкуса» также столкнулась с отказом поставщиков от части согласованных скидок. В сети «Верный» от промоакций, в том числе и скидок, отказались около трети поставщиков. Ранее сообщалось, что цены на яйца в России могут вырасти до 40% уже в этом месяце. Это обусловлено повышением курса валют. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ряд поставщиков крупнейшего по обороту российского ретейлера X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») отказались от промоакций, в число которых входят скидки на продукцию. Подобная ситуация произошла также с сетью «Азбука вкуса» и «Верный». «С конца февраля от проведения промоакций, предусматривающих в том числе скидки на продукцию, отказался целый ряд поставщиков крупнейшего по обороту российского ретейлера X5 Group (управляет торговыми сетями „Пятерочка“, „Перекресток“ и „Чижик“)», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что сеть «Азбука вкуса» также столкнулась с отказом поставщиков от части согласованных скидок. В сети «Верный» от промоакций, в том числе и скидок, отказались около трети поставщиков. Ранее сообщалось, что цены на яйца в России могут вырасти до 40% уже в этом месяце. Это обусловлено повышением курса валют.