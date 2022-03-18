Кредитный рейтинг «Меткомбанка» снизился до близкого к дефолту

По прогнозу, рейтинг «Меткомбанка» еще опустится Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Рейтинговое агентство Moody`s понизило кредитные рейтинги долгосрочных депозитов «Меткомбанка» (Каменск-Уральский), который принадлежит топ-менеджерам группы «Ренова» Виктора Вексельберга. Об этом сообщается в материалах компании.

«Рейтинг долгосрочных депозитов в национальной валюте изменен на Саа3, рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте на Са. Прогноз по рейтингам негативный», — сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Последний рейтинг был В2 с прогнозом стабильный. Это значит, что депозиты оценивались как спекулятивные обязательства, подверженные высокому кредитному риску. Сейчас рейтинг рублевых депозитов понижен до спекулятивных обязательств низкого качества, подверженных очень высокому кредитному риску. Вклады в иностранной валюте опустились еще ниже. Это обязательства, близкие к состоянию дефолта, но имеющие шансы на восстановление основного долга и процентов. Прогноз в обоих случаях — негативный, то есть вероятно снижение рейтинга.

«Текущее положение ПАО „Меткомбанк“, ориентированного на бизнес и физических лиц Урала, вряд ли изменится в ближайшей перспективе, комплекс мер ЦБ РФ по стабилизации банковской системы не создает шоков для банков такого типа», — пояснил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Чтобы оценить устойчивость российских банков, по его словам, достаточно обращать внимание только на национальные рейтинги: АКРА, «Эксперт РА», НРА. «Говорить о реальном применении кредитных рейтингов международных компаний сейчас бессмысленно. Понижение рейтинга и оценки происходит вслед за понижением долгосрочных рейтингов России», — отметил эксперт. В пресс-службе «Меткомбанка» отказались от комментариев.

Евросоюз ранее также объявил санкции в отношении Банка России. Ограничительные меры вводятся в качестве протеста против спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что действия запада имеют признаки агрессии и войны.

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