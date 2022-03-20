Эндокринолог рассказала о пользе временного отказа от мяса

Растительный белок не может заменить мясо, считает Ирина Филатова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Один день в неделю без мяса принесет пользу пищеварению и даст возможность организму отдохнуть. Об этом в беседе с URA.RU сообщила врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова.

«Иногда мясо нужно заменять. Мясо длительно переваривается, для этого нужно много энергии. Религии придумали посты не просто так. Это нормально для кишечника. Это полезно. Иногда нужно дать возможность отдохнуть организму. Вообще полезно иногда голодать. Хотя бы раз в неделю делать голодный день, чтобы организм отдыхал. Никто от этого не умер, а польза для организма есть. Он успокаивается», — рассказала Ирина Филатова.

По ее словам, есть заболевания, которые предполагают серьезные ограничения в потреблении мяса. В качестве примера она привела подагру. «Сейчас все больше и больше появляется людей с повышенной мочевой кислотой. Это говорит о том, что они переедают красного мяса. В их организмах много пуринов. Это подагра», — отметила врач.

Филатова предупредила, что при полном отказе от мясных продуктов необходимо соблюдать сбалансированную диету. «Нужно обязательно следить за белковыми фракциями, общим белком, железом в сыворотке. Организм не может без белка — это наш строительный материал, и растительный белок не заменяет его. Надо смотреть за микроэлементами. Лучше кусок мяса съесть, чем шесть таблеток», — объяснила Филатова.

Международный день отказа от мяса проходит 20 марта. Во многих странах в этот день запрещается продажа мясной продукции. Зоозащитники устраивают благотворительные акции и флешмобы, а активисты пропагандируют вегетарианство.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам