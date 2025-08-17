Макрон присоединится к Зеленскому на переговорах с Трампом в Вашингтоне

Президент Франции Эммануэль Макрон 18 августа направится в Вашингтон для участия в переговорах с президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским по вопросам урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
«Президент (Французской — ред.) Республики отправится завтра в Вашингтон», — говорится в заявлении пресс-службы дворца. Его приводит Reuters.
Визит Макрона направлен на укрепление координации между европейскими странами и США для обеспечения справедливого и устойчивого мира, защищающего интересы Украины и безопасность Европы. Ожидается, что стороны обсудят вопросы поддержки Киева и сотрудничества в области безопасности, а также перспективы мирного урегулирования конфликта.
Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне 18 августа. Это будет первая поездка украинского лидера в столицу США после визита в феврале.
По словам Зеленского, он с Трампом провел по телефону «длительный, содержательный разговор». Они обсудили результаты встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. К разговору также были подключены европейские лидеры. Во время беседы Зеленский поддержал идею трехстороннего саммита с участием Украины, США и России. Трамп, в свою очередь, допустил возможность саммита после переговоров с Путиным.
Напомним, визит Зеленского в США в феврале завершился грандиозным скандалом. Сначала он публично препирался с американским лидером, а затем досрочно покинул Белый дом, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.