Макрон присоединится к Зеленскому на переговорах с Трампом в Вашингтоне

Макрон намерен принять участие в саммите Зеленского и Трампа в США
Макрон намерен принять участие в саммите Зеленского и Трампа в США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон 18 августа направится в Вашингтон для участия в переговорах с президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским по вопросам урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

«Президент (Французской — ред.) Республики отправится завтра в Вашингтон», — говорится в заявлении пресс-службы дворца. Его приводит Reuters.

Визит Макрона направлен на укрепление координации между европейскими странами и США для обеспечения справедливого и устойчивого мира, защищающего интересы Украины и безопасность Европы. Ожидается, что стороны обсудят вопросы поддержки Киева и сотрудничества в области безопасности, а также перспективы мирного урегулирования конфликта.

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне 18 августа. Это будет первая поездка украинского лидера в столицу США после визита в феврале.

По словам Зеленского, он с Трампом провел по телефону «длительный, содержательный разговор». Они обсудили результаты встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. К разговору также были подключены  европейские лидеры. Во время беседы Зеленский поддержал идею трехстороннего саммита с участием Украины, США и России. Трамп, в свою очередь, допустил возможность саммита после переговоров с Путиным. 

Напомним, визит Зеленского в США в феврале завершился грандиозным скандалом. Сначала он публично препирался с американским лидером, а затем досрочно покинул Белый дом, передает 360.ru.

