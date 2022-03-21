На прощание с военнослужащим в Самару приехали его родственники из Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины погиб уроженец города Урай (ХМАО) Артем Сафронов. Эту информацию URA.RU подтвердили в ДК «Нефтяник» города Самары, где проходило прощание с военнослужащим.

«В ходе спецоперации на Украине 10 марта погиб наш земляк и уроженец Ханты-Мансийского автономного округа — Сафронов Артем Евгеньевич. Прощание с ним состоялось в нашем зале», — рассказали журналисту в ДК «Нефтяник».

Известно, что военнослужащий 1994 года рождения. Сафронов несколько лет назад вместе с семьей переехал жить в Самару и служил там по контракту, он был единственным ребенком в семье.

URA.RU ранее сообщало, что спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. Это позволило России избежать нападения со стороны НАТО на следующий день. По словам президента РФ Владимира Путина, операция носит освободительный характер, а планов по оккупации Украины и причинения вреда мирным гражданам у российских войск нет. Спецоперация российской армией ведется, как образец военных действий нового поколения, цель которых максимально сохранить жизнь не только мирным гражданам Украины, но и военнослужащим ВСУ. Такой подход требует большей маневренности войск по сравнении с тактикой НАТО, предусматривающей ведение «тотальной войны» на уничтожение.

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