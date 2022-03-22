В Шереметьево неизвестные сообщили о минировании двух самолетов

23 марта 2022 в 01:53 Размер текста - 17 +

Неизвестный сообщил о минировании двух самолетов в Шереметьево Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В московский аэропорт Шереметьево поступило два сообщения о минировании самолетов в Белград и Бишкек. На данный момент эвакуация людей не производится. «В аэропорт Шереметьево поступило два анонимных сообщения об угрозе взрыва рейсов Москва-Белград и Москва-Бишкек, которые будут прибывать в пункты назначения. Проводится проверка данной информации», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, всего за день было четыре подобных сообщений. Сейчас Шереметьево работает в штатном режиме. Самолеты проверят уже на месте прибытия. Ранее пассажир сообщил о бомбе на борту рейса «Санкт-Петербург — Бишкек». Он заявил экипажу, что выступает против военных действий в Украине и что у него в ручной клади лежит боевой снаряд. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В московский аэропорт Шереметьево поступило два сообщения о минировании самолетов в Белград и Бишкек. На данный момент эвакуация людей не производится. «В аэропорт Шереметьево поступило два анонимных сообщения об угрозе взрыва рейсов Москва-Белград и Москва-Бишкек, которые будут прибывать в пункты назначения. Проводится проверка данной информации», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, всего за день было четыре подобных сообщений. Сейчас Шереметьево работает в штатном режиме. Самолеты проверят уже на месте прибытия. Ранее пассажир сообщил о бомбе на борту рейса «Санкт-Петербург — Бишкек». Он заявил экипажу, что выступает против военных действий в Украине и что у него в ручной клади лежит боевой снаряд.