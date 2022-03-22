22 марта 2022

В Шереметьево неизвестные сообщили о минировании двух самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, самолет
Неизвестный сообщил о минировании двух самолетов в Шереметьево Фото:

В московский аэропорт Шереметьево поступило два сообщения о минировании самолетов в Белград и Бишкек. На данный момент эвакуация людей не производится.

«В аэропорт Шереметьево поступило два анонимных сообщения об угрозе взрыва рейсов Москва-Белград и Москва-Бишкек, которые будут прибывать в пункты назначения. Проводится проверка данной информации», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, всего за день было четыре подобных сообщений. Сейчас Шереметьево работает в штатном режиме. Самолеты проверят уже на месте прибытия.

Ранее пассажир сообщил о бомбе на борту рейса «Санкт-Петербург — Бишкек». Он заявил экипажу, что выступает против военных действий в Украине и что у него в ручной клади лежит боевой снаряд.

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В московский аэропорт Шереметьево поступило два сообщения о минировании самолетов в Белград и Бишкек. На данный момент эвакуация людей не производится. «В аэропорт Шереметьево поступило два анонимных сообщения об угрозе взрыва рейсов Москва-Белград и Москва-Бишкек, которые будут прибывать в пункты назначения. Проводится проверка данной информации», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, всего за день было четыре подобных сообщений. Сейчас Шереметьево работает в штатном режиме. Самолеты проверят уже на месте прибытия. Ранее пассажир сообщил о бомбе на борту рейса «Санкт-Петербург — Бишкек». Он заявил экипажу, что выступает против военных действий в Украине и что у него в ручной клади лежит боевой снаряд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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