Пермских производителей пригласили в крупные торговые сети

Предприниматели смогут занять нишу крупных торговых сетей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Производители товаров со всего Пермского края смогут занять место в освободившихся нишах крупных торговых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Для местных товаропроизводителей открывается возможность занять освободившиеся ниши в крупном ритейле — начать продажи продукции в торговых сетях региона, сообщили в краевом Минпромторге. Переговоры и взаимодействие индивидуальных предпринимателей и компаний с сетевиками будут вести специалисты ведомства», — уточнили в правительстве.

Сейчас формируется база компаний, которые смогут уже в ближайшее время начать поставки. Это могут быть производители овощей, фруктов, напитков, бакалеи, текстиля, электроприборов, бытовой техники, товаров для дома, сада.

Чтобы попасть в базу, нужно заполнить онлайн-анкету до 5 апреля. Она поможет оценить готовность предпринимателя выйти в сеть, а также выявить тех, кому необходима помощь в оформлении документов: центр «Мой бизнес» бесплатно проведет сертификацию продукции или оформление товарного знака. Если необходимо — подключит к консультациям юристов, маркетологов и других экспертов.

Местных производителей пригласили занять места ушедших с рынка иностранных компаний, которые приостановили свою деятельность в связи с введением санкций против России. Ограничения начались после старта спецоперации РФ на территории Украины. Как объяснял президент России Владимир Путин в обращении к гражданам, спецоперация призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной.

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