В екатеринбургской «Пятерочке» меняют ценники. Фото

23 марта 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Ценники начали менять после заявлений международных брендов о повышении цен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В одном из магазинов сети «Пятерочка», который расположен по адресу проспект Космонавтов, 98Б в Екатеринбурге, начали менять ценники. Речь в частности идет о корме для животных, а также о подгузниках, передает корреспондент URA.RU. «В магазине „Пятерочка“ на проспекте Космонавтов, 98Б по всей торговой площади ходят сотрудники и меняют ценники на товары. Сейчас ценников нет на корма от Purina и подгузники Pampers, но персонал „Пятерочки“ в процессе», — сообщает корреспондент агентства. Международные компании Procter & Gamble и Nestle, производящие множества разновидностей товаров, включая средства гигиены, злаки, сладости и корма для животных, заявили о поднятии цен на продукцию до 45%. Такое решение было принято в связи с объявленными Западом санкциями в ответ на специальную операцию российских войск на Украине. В своих заявлениях западные лидеры делали акцент на нанесении сильнейшего вреда российской экономике и ее социальной и гуманитарным сферам. Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что такие шаги — самая настоящая агрессия и война экономическими, информационными и политическими средствами, направленная на ухудшение жизни миллионов людей. Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, увидели резкое повышение цен или просто хотите что-то рассказать — напишите нам .

В одном из магазинов сети «Пятерочка», который расположен по адресу проспект Космонавтов, 98Б в Екатеринбурге, начали менять ценники. Речь в частности идет о корме для животных, а также о подгузниках, передает корреспондент URA.RU. «В магазине „Пятерочка“ на проспекте Космонавтов, 98Б по всей торговой площади ходят сотрудники и меняют ценники на товары. Сейчас ценников нет на корма от Purina и подгузники Pampers, но персонал „Пятерочки“ в процессе», — сообщает корреспондент агентства. Международные компании Procter & Gamble и Nestle, производящие множества разновидностей товаров, включая средства гигиены, злаки, сладости и корма для животных, заявили о поднятии цен на продукцию до 45%. Такое решение было принято в связи с объявленными Западом санкциями в ответ на специальную операцию российских войск на Украине. В своих заявлениях западные лидеры делали акцент на нанесении сильнейшего вреда российской экономике и ее социальной и гуманитарным сферам. Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что такие шаги — самая настоящая агрессия и война экономическими, информационными и политическими средствами, направленная на ухудшение жизни миллионов людей. Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, увидели резкое повышение цен или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.