Минобороны: нацисты в Харькове расстреляли ищущих еду горожан

24 марта 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Националисты в Харькове расстреляли мирных граждан во дворе их дома, когда те покинули подвал для поиска воды и еды. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Доведенные нечеловеческими условиями существования до крайнего истощения харьковчане предприняли попытку покинуть подвальное помещение для поиска воды и продуктов питания. За эту якобы „вольность“ они были расстреляны фанатиками-националистами прямо во дворе своего дома», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. Представитель Минобороны назвал произошедшее «вопиющим случаем массового истребления мирных граждан». Спецоперация вооруженных сил РФ на Украине началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.