23 марта 2022

Минобороны: нацисты в Харькове расстреляли ищущих еду горожан

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, украина, мариуполь
Националисты в Харькове расстреляли мирных граждан во дворе их дома Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Националисты в Харькове расстреляли мирных граждан во дворе их дома, когда те покинули подвал для поиска воды и еды. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Доведенные нечеловеческими условиями существования до крайнего истощения харьковчане предприняли попытку покинуть подвальное помещение для поиска воды и продуктов питания. За эту якобы „вольность“ они были расстреляны фанатиками-националистами прямо во дворе своего дома», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. Представитель Минобороны назвал произошедшее «вопиющим случаем массового истребления мирных граждан».

Спецоперация вооруженных сил РФ на Украине началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.

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Националисты в Харькове расстреляли мирных граждан во дворе их дома, когда те покинули подвал для поиска воды и еды. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Доведенные нечеловеческими условиями существования до крайнего истощения харьковчане предприняли попытку покинуть подвальное помещение для поиска воды и продуктов питания. За эту якобы „вольность“ они были расстреляны фанатиками-националистами прямо во дворе своего дома», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. Представитель Минобороны назвал произошедшее «вопиющим случаем массового истребления мирных граждан». Спецоперация вооруженных сил РФ на Украине началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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