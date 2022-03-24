В Перми закрывается последний магазин детской федеральной сети

Последний магазин еще работает Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми прекращает работу последний магазин сети детской одежды и товаров «Дочки-сыночки», который находится в ТЦ «Квартет» на ул. Юрша,84. Отделы в ТЦ «Алмаз» и «Браво» уже закрылись. Информация о ликвидации магазинов размещена на сайте сети.

«Закрытие розничных магазинов — ликвидация товаров со скидками. Закрытие интернет-магазина. Доставка товаров в ваш город невозможна», — написано на пермской вкладке сайта.

В отделе «Дочки-сыночки» на улице Юрша продавец сообщила корреспонденту URA.RU, что магазин будет работать до 10 апреля. Сейчас там скидка 25% на все товары.

На данный момент закрытие торговых точек происходит по всей стране. Call-центр сети не работает, поэтому о причинах закрытия сети в компании узнать не удалось. Однако, согласно электронной картотеке арбитражных дел, на юридическое лицо сети за последние два года подано более 100 исков с требованиями возвращения многомилионных долгов. По сообщениям федеральных СМИ, ритейлер готовится банкротить свои операционные компании.

В магазине на Юрша еще много товара Данил Постаногов

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми закрылись кафе «Фобошная», «Покешная», «Пельмешная», «Баошная» и «Рынок еды». У руководства накопились долги перед сотрудниками и поставщиками.

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