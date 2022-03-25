СМИ: спекулянтам, скупающим товары, заблокируют карты и счета

Скупщикам товаров заблокируют карты и счета. Письмо с такими рекомендации Банк России разослал кредитным организациям.
«Он [Банк России] рекомендует блокировать карты и счета граждан, у которых изменился «характер потребительских расходов, которые ассоциируются с текущей экономической обстановкой». В частности, если они совершают «нехарактерные для частного потребления» покупки, различные однотипные операции, связанные «с приобретением товаров, что может свидетельствовать о приобретении товаров для последующей перепродажи», — пишет издание Life.
URA.RU обратилось с запросом в пресс-службу Банка России. Ответ на запрос еще не получен.
Россияне начали опустошать полки магазинов с крупами, сахаром, солью на фоне антироссийских санкций, введенных из-за начала спецоперации РФ на Украине. Граждане испугались, что товары подорожают, и начали массово скупать их. Чтобы снизить спрос, торговые сети ввели ограничение на продажу таких товаров в одни руки. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что необходимо наказывать торговые сети в случае повышения цен. В Минсельхозе сообщили, что у России есть все необходимые ресурсы, чтобы не допустить дефицита продуктов и стабилизировать цены.
Спецоперация РФ имеет целью денацификацию и демилитаризацию Украины, но не оккупацию. Решение о ее проведении принял президент России Владимир Путин после усиления обстрелов ВСУ в восьмилетней войне на Донбассе. Жесткие санкции США и стран ЕС против России направлены на нанесение ущерба не только экономике страны, но благополучию граждан России. Владимир Путин отмечал, что такое поведение политиков является войной, ведущейся экономическими, политическими и информационными средствами.
Скупщикам товаров заблокируют карты и счета. Письмо с такими рекомендации Банк России разослал кредитным организациям. «Он [Банк России] рекомендует блокировать карты и счета граждан, у которых изменился «характер потребительских расходов, которые ассоциируются с текущей экономической обстановкой». В частности, если они совершают «нехарактерные для частного потребления» покупки, различные однотипные операции, связанные «с приобретением товаров, что может свидетельствовать о приобретении товаров для последующей перепродажи», — пишет издание Life. URA.RU обратилось с запросом в пресс-службу Банка России. Ответ на запрос еще не получен. Россияне начали опустошать полки магазинов с крупами, сахаром, солью на фоне антироссийских санкций, введенных из-за начала спецоперации РФ на Украине. Граждане испугались, что товары подорожают, и начали массово скупать их. Чтобы снизить спрос, торговые сети ввели ограничение на продажу таких товаров в одни руки. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что необходимо наказывать торговые сети в случае повышения цен. В Минсельхозе сообщили, что у России есть все необходимые ресурсы, чтобы не допустить дефицита продуктов и стабилизировать цены. Спецоперация РФ имеет целью денацификацию и демилитаризацию Украины, но не оккупацию. Решение о ее проведении принял президент России Владимир Путин после усиления обстрелов ВСУ в восьмилетней войне на Донбассе. Жесткие санкции США и стран ЕС против России направлены на нанесение ущерба не только экономике страны, но благополучию граждан России. Владимир Путин отмечал, что такое поведение политиков является войной, ведущейся экономическими, политическими и информационными средствами.